48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir'de başladı

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, THK'nin tarihi sorumluluğundan dolayı kurumu güzel bir şekilde geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi.



THK Selçuk Havacılık Merkezi'ndeki 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nın açılış töreninde konuşan Kaya, şampiyonayı Türkiye'de paraşüt denilince ilk akla gelen yerde düzenlediklerini belirtti.



Kaya, kayyum heyeti olarak göreve başladıktan sonra kurumu bir an önce toparlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, şöyle konuştu:



"Amacımız Türk gencini hava sporlarıyla buluşturmak ve onların bu faaliyetlerine mümkün olduğu ölçüde de destek vermek. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu kurumumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 97 yıl önce 1925 yılında kurduğu çok önemli güzide bir kurum. Bu kurum kurulduktan kısa bir süre sonra da 1929 yılında Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) üyesi olmuş. Bu tarihi sorumluluk bizlere bu kurumu çok güzel bir şekilde geleceğe taşımayı ve Türkiye'de hava sporlarını, gençlerin havacılıkla buluşmasını son derece daha iyi imkanlarla yapılabilir hale getirmeyi bir görev olarak veriyor. Bizler de bunun farkındayız ve bu görevi yürütüyoruz."



Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi geleceğin göklerde ve uzayda olduğunu kaydeden Kaya, "Bunun için de yüz binlerce gencimizi mümkünse bu alana kanalize etmemiz gerekiyor. Havacılık bildiğiniz gibi çok pahalı bir sportif alandır." ifadelerini kullandı.



Kaya, bu organizasyonda olduğu gibi her zaman Türk Hava Kuvvetlerinin desteğini aldıklarını belirterek, "Umarım yüzden fazla sporcumuzun katıldığı takımlarımız, yarışlarını son derece centilmence, kazasız belasız, son derece saygın bir ortamda centilmenlik kurallarına uyarak icra eder." diye konuştu.



FAI Başkanı David Monk'un da katıldığı açılış töreninde çeşitli hava gösterileri gerçekleştirildi.



100'ün üzerinde sporcunun yer alacağı şampiyona, 16 Eylül Cuma günü tamamlanacak.





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