48. Hitit Rallisi, Ankara'da gerçekleştirilecek

Hitit Rallisi, 3 yıl aradan sonra Ankara'da düzenlenecek. Ralli, yarın Keçiören Belediyesi önünde saat 18.30'da verilecek startla başlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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48. Hitit Rallisi, Ankara'da gerçekleştirilecek
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26 Temmuz 2024 10:55
Otomobil sporlarında 48. Hitit Rallisi, hafta sonu Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 yıl aradan sonra Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi, Orange Fox, Petlas ve Ankara Genç İş Adamları Derneği katkılarıyla gerçekleştirilecek Hitit Rallisi'nin startı yarın verilecek.

Keçiören Belediyesi önünde 18.30'da verilecek startın ardından 19.30'da Ankapark'ta seyirci etabı yapılacak.

Ekipler, 28 Temmuz Pazar günü ise Keçiören, Çubuk, Kahramankazan ve Yenimahalle ilçelerinden geçen toplam 79,75 kilometre uzunluğundaki 7 etabı tamamlayıp, saat 17.00'de Crowne Plaza Ankara'daki finiş podyumunda organizasyonu noktalayacak.

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