470 Karışık Yelken Milli Takımı, ikinci günü 15. tamamladı

Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, ikinci gün genel sıralama yarışlarını 15'inci tamamladı.

470 Karışık Yelken Milli Takımı, ikinci günü 15. tamamladı
Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, ikinci gün genel sıralama yarışlarını 15'inci tamamladı.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, yelken branşında 470 karışık takım yarışlarına devam edildi.

Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, üçüncü yarışı 15'inci, dördüncü yarışı 8'inci sırada bitirdi.

İkinci günün genel sıralama mücadelesini 15'inci tamamlayan milliler, pazar günü iki yarışta daha mücadele edecek.

19 ülkenin mücadele ettiği 470 karışık takım mücadelesinde 10 yarış sonunda ilk 10 sırayı alanlar, madalya yarışına çıkmaya hak kazanacak.

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