45'lik Buffon'a inanılmaz teklif!

İtalya Serie B ekibi Parma'da forma giyen 45 yaşındaki file bekçisi Gianliugi Buffon'a Suudi Arabistan'dan ilgi var.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Bir Suudi Arabistan kulübü, Buffon için yıllık 30 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.



Buffon'un futbolu bırakmak, Parma'da devam etmek ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifi değerlendirmek gibi 3 seçeneği de düşündüğü belirtildi.



İKİNCİ İTALYAN OLABİLİR



Gianliugi Buffon, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul ederse Arabistan'da forma giymiş ikinci İtalyan olacak.



Daha önce 2019 yılında Al Hilal'e transfer olan Sebastian Giovinco, Suudi Arabistan'da forma giyen ilk İtalyan olmuştu.



SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Parma kalesini 19 karşılaşmada koruyan Buffon, kalesinde 24 gol görürken 5 maçta da kalesini gole kapattı.





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