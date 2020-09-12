45 dakikalık Radamel Falcao şov!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sezonun ilk maçında adeta fırtına gibi esti.
Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü, 3-0 önde kapattıkları Gaziantep FK mücadelesinin ilk yarısında 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
8. dakikada penaltıdan ağları sarsan tecrübeli isim, 28. dakikada Emre Kılınç'ın golünde asisti yaptı ve 41. dakikada da Feghouli'nin asistinde golünü attı.
Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü, 3-0 önde kapattıkları Gaziantep FK mücadelesinin ilk yarısında 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
8. dakikada penaltıdan ağları sarsan tecrübeli isim, 28. dakikada Emre Kılınç'ın golünde asisti yaptı ve 41. dakikada da Feghouli'nin asistinde golünü attı.
Bu sezon Falcao _______ gol atar!
— Sporx (@sporx) September 12, 2020