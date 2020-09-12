45 dakikalık Radamel Falcao şov!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Gaziantep FK maçının ilk yarısına damga vurdu.

Haber; Sporx.com
45 dakikalık Radamel Falcao şov!
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12 Eylül 2020 20:50
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sezonun ilk maçında adeta fırtına gibi esti.

Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü, 3-0 önde kapattıkları Gaziantep FK mücadelesinin ilk yarısında 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

8. dakikada penaltıdan ağları sarsan tecrübeli isim, 28. dakikada Emre Kılınç'ın golünde asisti yaptı ve 41. dakikada da Feghouli'nin asistinde golünü attı.



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