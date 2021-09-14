45 dakikada 4 penaltı çıktı, kazanan çıkmadı

Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla, evinde Salzburg ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda 4 penaltı çıkarken, Salzburg 2 penaltı kaçırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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45 dakikada 4 penaltı çıktı, kazanan çıkmadı
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14 Eylül 2021 21:48
Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Sevilla evinde Salzburg ile karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda penaltıların damga vurduğu karşılaşma 1-1 sona erdi.

Mücadelenin ilk yarısında Belaruslu hakem Kulbakov 4 kez penaltı noktasını gösterdi ve bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında ilk kez 4 penaltı verilmiş oldu. Bu 4 penaltının 3'ünü kazanan Salzburg, sadece 21. dakikada Sucic ile ağları buldu ve büyük bir şansı tepti. Avusturya ekibi, 13. dakikada Adeyemi ve 37. dakikada Sucic ile penaltıları kaçırdı. Sevilla'nın tek golünü ise 42. dakikada Rakitic kaydetti.

Karşılaşmanın 50. dakikasında En Nesyri kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Grubun 2. haftasında Sevilla deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacakken, Salzburg ile Lille'i konuk edecek.


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