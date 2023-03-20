45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA: 2023 öğretmen atamaları branş dağılımı nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız" dedi.
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "45 bin yeni öğretmen atama
kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi. 2023 ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Öğretmen atamaların 45 bin kişilik kadrodan hangi alana kaç alım yapılacağı henüz açıklanmadı. Ancak ilanın yayınlanmasının hemen ardından tarih ve branş dağılımı bilgilerinin de netleşmesi bekleniyor. Aynı şekilde ilanda adaylarda aranan başvuru şartları da duyurulacak.
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