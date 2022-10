44. İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından N Kolay'ın isim sponsorluğunda 6 Kasım Pazar günü düzenlenecek 44. İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı.



Fişekhane Ana Sahne'de gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ile diğer davetliler katıldı.



Sözlerine hayatını kaybeden Halit Kıvanç'a rahmet dileyerek başlayan Ekrem İmamoğlu, "Çocukluğumuzun, gençliğimizin kıymetli eğitimcisi Halit Kıvanç'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Bazı insanlar işlerini farklı yaparlar, fark yaratırlar. Markaya dönüşürler, hiç unutulmazlar. Halit Kıvanç da onlardan birisiydi. Geçmişten bugüne anılarıyla yaşamı bize tatlı tatlı sunan bir şahsiyetti. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." dedi.



İmamoğlu, İstanbul'un dünyanın en özel kenti olduğunu kaydederek, "Çok yönlü bir şehir, köklü bir tarihe, birikime sahip. Gelenekleri, kültürü, sanatı, yaşamı, her yönüyle önemli. Bu şehir aynı zamanda güçlü insan kaynağıyla fark yaratan bir kent. Böylesi geçmişten gelen güçlü tarihiyle, geleceğe umutla bakan karakteriyle, geçmişle gelecek arasında güçlü bir köprü kuruyor İstanbul. Olimpiyatları İstanbul'a getirme hedefimizin de beraberce vereceğimiz bir mücadele olduğunu hatırlatmak isterim. Çok sistemli, doğru adımlar atan bir ekip olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu adımların en önemlilerinden biri de İstanbul Maratonu. Pandemi de bile koşabilen bir organizasyon gücüne sahip. İstanbul Maratonu artık gelenekselleşmiş bir koşu ve dünyada özel bir yere sahip. Kategorisinde en üst seviyede olmasının sağlanması bizlerin sorumluluğu." diye konuştu.



Spor yapan bir toplumun sağlıklı, huzurlu, başarılı olacağını dile getiren İmamoğlu, "Biz de bu yöne katkı sağlamanın peşindeyiz. Yeni spor merkezlerinin kazanılması konusunda da ciddiyetle çalışmaya devam ediyoruz. Lisanslı sporcu sayısını artırmak için çalışıyoruz. 95 bin çocuğa spor okullarında imkan sunuyoruz. 17 branşta eğitim alan çocukların yeteneklerini yakalayıp aramıza alıyoruz ya da spor kulüpleriyle bağlarını kuruyoruz. Sporla tanıştırdığımız çocukların gelecekte madalya kürsüsünde görmek en büyük hayalimiz." ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, İstanbul Maratonu'nun yanına kıtalararası koşulacak bir bisiklet yarışı için de çalışmalarını sürdürdükleri bilgisini verdi.



Renay Onur: "İstanbullular'ın hayatına 1'e 101 katkı sağlıyoruz"



Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, spor yapan İstanbullular'ın daha zinde, daha mutlu, daha sağlıklı oldukların görmenin kendilerini daha da heyecanlandırdığını söyledi.



6 Kasım'daki organizasyonla ilgili bilgi veren Onur, şu görüşleri aktardı:



"İstanbullular'ın hayatına 1'e 101 katkı sağlıyoruz. Spor ve egzersizi alışkanlık haline getirmeye çalışıyoruz. Tesis sayısını 41'den 65'e çıkardık. 2019'da yıl boyunca ulaşılan üyelerin 6 milyon kez spor yapma sayısına, bu yıl eylül ayında ulaştık. İstanbullular'a 6 milyar adım attırdık. Her yere tesis gözüyle bakıyoruz. Haftanın her günü 220 noktadaki açık alanda spor yaptırıyoruz. Açık alandaki egzersizler diğer görenleri de etkiliyor. Ulugazi Yağlı Güreşleri'yle Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını canlandırdık. Maltepe'de gece yarışı düzenledik. 2 ay süren doğa kamplarında 7 bini aşkın çocuğu doğayla buluşturduk."



İlk defa geçen yıl yapılan çocuk maratonunun bu yıl da gerçekleştirileceğini vurgulayan Onur, 4-13 yaş arası bin çocuğun koşacağını kaydetti.



Onur, 6 Kasım Pazar günü 60 bin sporseverin Asya'dan Avrupa'ya koşacağını belirtti.



Ayşegül Adaca: "Tüm halkımızı caddelere sokaklara davet ediyorum"



Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, İstanbul Maratonu'na sponsor olmaktan duydukları mutluluğu ve gururu dile getirdi.



İstanbul Maratonu'nun "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıdığını hatırlatan Adaca, şunları kaydetti:



"İki kıta arasında koşulabilecek tek maratonun bir parçası olmak eşsiz bir deneyim. 30 bin profesyonel, 30 bin halk koşucusu parkurda olacak. En eşitlikçi branş olan koşu, spor yapmak isteyen herkesi çok kapsayıcı bir kulvara davet ediyor. Bütün sporlar kıymetli ama koşmak için bir tişört, bir çift ayakkabı yeterli.



Maratonlar düzenledikleri şehrin ruhuyla birleşen organizasyonlar. Sporla kentin buluştuğu efsanevi anlar. Şehir dinamikleri içinde asla adım atamayacağız yollar, sokaklarda maraton sayesinde koşabileceğiz. Maraton kentin halkına da değişik bir atmosfer sağlıyor. O gün, şehrin karnaval günü. İstanbul bir olimpiyat kenti olacak, buna gönülden inanıyorum. Bu tür organizasyonlarla nasıl ev sahipliği yaptığımız göstermek için tüm halkımızı caddelere sokaklara davet ediyorum."



Taş: "Parkur rekorunun tekrarlanmasını umut ediyoruz"



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, bu yıl da parkur rekorunun kırılmasını beklediklerini söyledi.



Taş, Türkiye'nin en büyük kitlesel spor etkinliğinin 44. kez gerçekleştirileceğini dile getirerek, "Pandemi nedeniyle birçok ünlü maraton yapılamazken İstanbul Maratonu'nun böyle bir sorunu olmadı. Pandemi döneminde de güzel bir organizasyonla dünyaya örnek oldu. Parkur rekorunun tekrarlanmasını umut ediyoruz. Eşi benzeri olmayan, iki kıtayı birbirine bağlayan, marka değeri olan bir maraton." şeklinde görüş belirtti.



Toplantı maratona katılanların giyecekleri tişörtler tanıtılması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.





