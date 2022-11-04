44. İstanbul Maratonu koşulacak!

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, 6 Kasım Pazar günü koşulacak N Kolay 44. İstanbul Maratonu'nu tamamlayan Türk atlet sayısında rekor kıracaklarına inandığını belirtti.



Yenikapı'daki maraton fuar alanında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Onur, "Türkiye'nin 44 yıldır devam eden en büyük kitlesel spor etkinliği. İstanbul için önemli bir değer. Maratonları şehirlerin bayramına benzetiyorum. Maratona güzel bir katılım var. Bu yıl, maratonu bitiren Türk koşucu sayısında bin 700'ü göreceğimize inanıyoruz. Bu da 44 yıllık maraton tarihinin rekoru olacak." ifadelerini kullandı.



Bu sene en büyük değişikliği katılımcıların başlangıç noktasına ulaşması noktasında yaptıklarını aktaran İ. Renay Onur, "14 kere koştum. Ulaşımı otobüslerle yapıyorduk. Otobüsü kaldırdık. Sembolik vapurlarla herkes Beylerbeyi'ne gelecek. Starta gelmeden önce köprüyü denizden görme fırsatı bulacağız. Bu otobüslerin ortadan kalkması, köprü üzerindeki kaotik ortamı azaltıp koşucu keyfini arttıracak. Bütün İstanbulluları davet ediyorum. Çok keyif alacaklarını ümit ediyorum. Pazar günü evde oturacağımıza çıkalım ve İstanbul'un değerini destekleyelim." diye konuştu.



"2025'te maratonu bitiren koşucu sayısı 10 bini geçecek"



Onur, 2025'e kadar maratonu bitiren koşucu sayısında 10 bini geçeceklerini kaydetti.



2020'de 5 yıllık bir plan yaptıklarının altını çizen Onur, "Yarış bittiğinde yolları ve trafiği konuşuyorsak bu koşuyu bir yerden bir yere taşıyamayız. O gün sokağa çıkıp sporcuları heyecanlandırıyorsak bu koşuyu büyütmeye başlarız. İki sene önce 5 yıllık bir plan yaptık. 2025'te maratonu bitiren koşucu sayısı 10 bini geçecek. Bu, ortak ölçekli maraton olacağımız anlamına geliyor. Umutluyum. Gelecekte Londra, Boston, New York ve Tokyo maratonlarının ulaştığı seviyeye geleceğimize çok inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.



Mustafa Koç Spor Ödülü'ne layık görülmesi



İ. Renay Onur, "Adım Adım Oluşumu"nun eş kurucusu olarak Mustafa Koç Spor Ödülü'ne layık görüldükleri için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.



Ödülün bu sene ilk kez bir kuruluşa verildiğine dikkati çeken Onur, "Ödül, Koç Vakfı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğinde veriliyor. İlk kez olimpiyat şampiyonu olmayan bir kuruma verildi. Bu da Koç Vakfı ve TMOK'un sporun tabana yayılmasının ne kadar önemli olduğunu düşündüklerini göstermeleri açısından iyi bir mesaj oldu. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Hem 'Adım Adım' hem de 'Spor İstanbul' şapkamla sporun daha çok topluma yayılması için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.











