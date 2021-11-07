43. İstanbul Maratonu'nda zafer: Kiplangat ve Jerotich

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 43. İstanbul Maratonu gerçekleşti.



"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez yapıldı



N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat 2:10.18 derecesiyle kazandı. K adınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci oldu



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