43. İstanbul Maratonu'nda zafer: Kiplangat ve Jerotich

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 43. İstanbul Maratonu gerçekleşti.
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez yapıldı
N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat 2:10.18 derecesiyle kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci oldu
Tüm gelişmeler burada olacak...
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez yapıldı
N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat 2:10.18 derecesiyle kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci oldu
Tüm gelişmeler burada olacak...