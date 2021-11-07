43. İstanbul Maratonu'nda zafer: Kiplangat ve Jerotich

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat, kadınlarda Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı.

Haber; Sporx.com
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43. İstanbul Maratonu'nda zafer: Kiplangat ve Jerotich
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07 Kasım 2021 11:16
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 43. İstanbul Maratonu gerçekleşti.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez yapıldı

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat 2:10.18 derecesiyle kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci oldu

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