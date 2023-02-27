42 yıllık rekor iyilik için kırıldı

Depremin ilk gününden beri depremzedelere yardım seferberliğine koşup afet bölgesine onlarca tır dolusu malzeme tedarik eden Karşıyakalılar ve Göztepeliler, duygusal bir organizasyonda birleşti.



Üniversiteli taraftarlar UNİ KSK ve Göztepe UniForce'un ortak önerisiyle kulüplerin hayata geçirdiği futbolda 7 yıldır hiç karşılaşmayan iki takım arasında derbi oynanacakmış gibi bilet satılıp gelirinin deprem bölgesine aktarılması fikrine onbinler destek oldu. İki kulübün vicdanlarda oynanacak Göztepe-Karşıyaka derbisi için 17 Şubat'ta ortak açıklamayla tanesi 50 TL'den satışa sunduğu biletlerden tam 81 bin 316 adet satıldı.



VİCDAN BİRLEŞTİRDİ



Dün akşam sonuçlanan kampanyadaki satılan bilet sayısı iki takım arasında 16 Mayıs 1981'de oynanan 80 bin kişilik tarihi derbideki taraftar sayısını bile geride bıraktı. En başından beri 42 yıllık rekoru kırma hedefiyle başlatılan kampanyada depremzedeler için 4 milyon 65 bin 800 TL gelir elde edildi. Geçmiş yıllarda hem sahada hem tribündeki olaylı derbilerle hatırlanan iki takımın taraftarları, bu süreçte tüm Türkiye'ye birlik mesajı da verdi.



Takımların antrenmanlarını kampanyaya destek için birlikte ziyaret eden taraftarlar, Göztepe-Başakşehir hazırlık maçında inanılmaz bir görüntüyle tribünde birleşti. İki kulüp bilet organizasyonunun rekorla bitmesinin ardından, "Rekor yeniden kırıldı. Körfezin ayırdığını vicdan birleştirdi. İzmir #TekTribünTekYürek oldu. 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlattığımız hatıra bileti kampanyasında 81.316 bilet satıldı" açıklamasını yaptı.









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