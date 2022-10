At yarışlarında 42. kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nu jokeyliğini Mustafa Çiçek'in yaptığı "Kıyıcı" isimli safkan kazandı.



YARIŞA 14 AT KATILDI



75. Yıl Ankara Hipodromu'nda bin 600 metre mesafe çim pistte gerçekleşen yarışa 3+ yaşlı safkan Arap olan 14 at katıldı.



KIYICI YARIŞI İLK SIRADA BİTİRDİ



Koşuyu, 1.45.61'lik derecesiyle "Kıyıcı" ilk sırada bitirdi. Yarışta ikinciliği Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı "Gülhatmi", üçüncülüğü ise jokeyliğini Halis Karataş'ın üstlendiği "Özşimşek" elde etti.



Koşuyu birinci bitiren Kıyıcı, sahibi Onur Türker'e 1 milyon 900 bin lira kazandırdı. Yarışta, ikramiye ve primlerle toplam 4 milyon 779 bin 688 lira para ödülü dağıtıldı.





