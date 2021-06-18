42. bölüm Kırmızı Oda izle (YENİ BÖLÜM) 18 Haziran Cuma yayın
Kırmızı Oda yeni bölüm 18 Haziran Cuma ekranlarda seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümde yaşananlar Kırmızı Oda 42. bölümde ekranlardaki yerini alacak. TV8'de yayınlanan ve ratinglerin zirvesine yerleşen Kırmızı Oda izle yeni bölümünde neler yaşanacak? detayları haberimizde.
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Kırmızı Oda 42. bölüm izle 18 Haziran 2021 Cuma saat 20:00'de TV8'de yayınlanacak.
Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı 'Kırmızı Oda' TV8 ekranlarında bu yılın en çok izlenen dizileri arasında yer aldı.
Son olarak seyirciyi TV8 ekranlarına kilitleyen Kırmızı Oda'nın 41. bölümde sezon arası vereceği konuşuluyordu. Dizinin sezon final tarihi bir bölüm daha uzatıldı.
TV100'de yer alan habere göre, dizi 42. bölümünde
SON BÖLÜM KIRMIZI ODA FULL İZLE YOUTUBE
KIRMIZI ODA OYUNCULARI Binnur Kaya
Tülin Özen
a Burak Sevinç
Meriç Aral
Halit Özgür Sarı
Gülçin Kültür Şahin
Sezin Bozacı
Baran Can Eraslan
KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM ÖZET
Doktor Hanım, eşi Zafer'le mutlu bir hayatı olduğunu ve kendisini el üstünde tuttuğunu söyleyen Nihal'in (Esra Ronabar) zamansız bayılmalarının nedenini çözmeye çalışır. Zafer ise (Yiğit Özşener) evliliğindeki sorunlarla ilgili zekice tespitleri ile Doktor Hanım'ı şaşırtır.
Recai (Gökhan Yıkılkan), eşine karşı kötü davranışlarına Nazlı'nın kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebep olduğunu kabul eder. Doktor Hanım da Recai'nin geçmişine inerek hissettiği değersizlik duygusunun kaynağını çözmeye çalışır.
Sadi'nin (Erkan Petekkaya) Abdullah'ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre ile ilgili verdiği sır Doktor Hanım'ı etkiler. Sadi, yaşadıklarını anlatırken ufak çaplı bir kriz geçirir.
Diğer yanda Piraye ve Deniz, aldıkları önemli kararı kliniğe duyurur.
KIRMIZI ODA 42. BÖLÜM İZLE
Vatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanacak 42. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 18 Haziran 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.