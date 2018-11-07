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41'lik Vince Carter, tarih yazmayı sürdürüyor!

Atlanta Hawks forması giyen Vince Carter, ilerlemiş yaşına rağmen istikrarı ve sergilediği performansla beğeni topluyor.

Atlanta Hawks forması giyen Vince Carter, ilerlemiş yaşına rağmen istikrarı ve sergilediği performansla beğeni topluyor.
 
Sahadaki çalışkanlığı ve özverisiyle gençlere örnek olan yıldız basketbolcu, 41 yaşında sürdürdüğü basketbol kariyeriyle yıllara meydan okumaya devam ediyor.
 
NBA'de 21. sezonunu geçiren ABD'li basketbolcu Carter, sahip olduğu rekor ve başarılara bir yenisini ekledi.
 
Yaptığı fantastik smaçlarla basketbolseverlerin gönlünde taht kuran Carter, bu sezon Hawks'ta görev alarak ligde en uzun süre forma giyen oyunculardan biri oldu.
 
Şutör ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan tecrübeli basketbolcu, kendisi gibi NBA'de 21'er sezon görev yapan Robert Parish, Moses Malone, Kevin Garnett ve Kevin Willis'i yakalayarak tarihe geçti.
 
Parish, Malone, Garnett, Willis ve Carter'ın dışında Kobe Bryant, Kerim Abdülcabbar, Dirk Nowitzki 20'şer, Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Paul Pierce, Karl Malone, Juwan Howard, James Edwards, Jason Terry, John Stockton, Jason Kidd ve Charles Oakley 19'ar sezon NBA'de mücadele etti.
 
- NBA'e 1998'de atım attı
 
Kuzey Carolina Üniversitesi'nden mezun olan Vince Carter, Golden State Warriors tarafından 1998'de 1. tur 5. sıradan draft edildi.
 
Carter, Warriors tarafından seçilmesine rağmen kariyeri boyunca bu takımın formasını giymedi.
 
Toronto Raptors, Carter'ı aynı sene 4. sırada seçtiği kolejden takım arkadaşı Antawn Jamison ile takas ederek kadrosuna kattı.
 
Raptors ile anlaşan Carter, NBA'in efsane isimleri arasına gireceği bir yola adım attı.
 
- Raptors kariyeri
 
Vince Carter, basketbolseverlerin aklında yer ettiği performansı, Toronto Raptors'ta sergiledi.
 
Skorer kimliği, hızı ve smaçlarıyla Raptors'a seviye atlatan Carter, "Kanada Hava Yolları" lakabına layık görüldüğü takımıyla 1999'da en iyi çaylak oyuncu seçildi.
 
Aynı yıl en iyi çaylak 5'ine de giren Carter, 2000'de hafızalardan silinmeyecek performansıyla smaç yarışmasında şampiyon oldu.
 
Raptors'ı 2000'de tarihinde ilk kez play-off'lara taşıyan skorer basketbolcu, 2001'de ise takımıyla Doğu Konferansı yarı finalinde boy gösterdi.
 
Carter, normal sezonda kariyerinin en yüksek sayı ortalamasını da Raptors'ı konferans yarı finaline taşıdığı 2001'de elde etti. Normal sezonu 27,6 sayı ortalamasıyla tamamlayan Carter, 5,5 ribaunt, 3,9 asist, 1,5 top çalma ve 1,1 blokluk istatistikler yakaladı.
 
- 8 takımda forma giydi
 
Raptors'tan sonra sırasıyla New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies ve Sacramento Kings'te oynayan Vince Carter'ın son durağı, Atlanta Hawks oldu.
 
Nets'te de kariyerinin parlak dönemlerini geçiren Carter, 5 sezon boyunca 20 sayı ortalamasının üstüne çıkmayı başardığı takımıyla üst üste 3 kez play-off'larda yer aldı.
 
Carter daha sonra Magic, Mavericks ve Grizzlies formalarıyla da play-off oynama başarısı gösterdi.
 
- Rekorları ve başarıları
 
Vince Carter, kariyeri boyunca şampiyonluk yaşayamasa da NBA'de 2000-2007 yıllarında 8 kez all-star seçildi.
 
NBA tarihinde art arda 10 maç boyunca 20 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans sergileyen 6 oyuncudan biri olmayı başaran Carter, 2000'deki olimpiyatlarda altın madalya kazanan ABD Milli Takımı'nda da yer aldı.
 
Carter, ligde 24 bin sayı, 6 bin ribaunt, 2 bin 500 asist, biner top çalma ve üç sayı isabete ulaşan 6 basketbolcudan biri de oldu.
 
Skorer oyuncu, Raptors forması giydiği 2001'de Philadelphia 76ers karşısında attığı 8 üç sayılık basketle NBA play-off'larında bir devrede en fazla üç sayı kaydeden isim olmayı başardı.
 
Kariyer sayı rekoru 51 olan ve iki kez bu rakama ulaşan Carter, NBA tarihinin en skorerleri listesinde 22. sırada yer alıyor.
 
- Nowitzki gün sayıyor
 
Dallas Mavericks'te görev yapan Alman skorer Dirk Nowitzki, bu sezon takımının formasını giydiği takdirde NBA'de en uzun süre forma giyen basketbolcular arasına adını yazdıracak.
 
Sakatlığı nedeniyle henüz parkelere çıkamayan Nowitzki, forma giymesi durumunda Parish, Malone, Garnett, Willis ve Carter gibi NBA'deki 21. sezonunda görev almış olacak.
 
Nowitzki ayrıca Kobe Bryant'ı geride bırakarak NBA'de tek takımda en uzun süre forma giyen oyuncu olma unvanını ele geçirecek.

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