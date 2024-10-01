41. Kocaeli Rallisi, 4-6 Ekim'de düzenlenecek

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 41. Kocaeli Rallisi, 4-6 Ekim'de tarihlerinde yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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41. Kocaeli Rallisi, 4-6 Ekim'de düzenlenecek
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01 Ekim 2024 19:19
Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 41. Kocaeli Rallisi, 4-6 Ekim'de tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenecek rallide, 55 otomobil ve 110 sporcu yarışacak.

Kocaeli Kent Meydanı'nda 4 Ekim Cuma günü saat 17.00'de seremoni startı verilecek organizasyonda, ekipler 2 gün boyunca toplam uzunluğu 114,70 kilometre olan 9 toprak etapta mücadele edecek.

Ralli merkezi ve servis alanı olarak TOSFED Körfez Yarış Pisti'nin kullanılacağı organizasyon, 6 Ekim Pazar günü aynı pistte son bulacak.

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