41. Kocaeli Rallisi, 4-6 Ekim'de düzenlenecek

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 41. Kocaeli Rallisi, 4-6 Ekim'de tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenecek rallide, 55 otomobil ve 110 sporcu yarışacak.



Kocaeli Kent Meydanı'nda 4 Ekim Cuma günü saat 17.00'de seremoni startı verilecek organizasyonda, ekipler 2 gün boyunca toplam uzunluğu 114,70 kilometre olan 9 toprak etapta mücadele edecek.



Ralli merkezi ve servis alanı olarak TOSFED Körfez Yarış Pisti'nin kullanılacağı organizasyon, 6 Ekim Pazar günü aynı pistte son bulacak.



