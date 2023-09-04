41 kere maşallah: Melissa Vargas

Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olduğumuz karşılaşmada Melissa Vargas 41 sayı bularak "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu" seçildi.

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41 kere maşallah: Melissa Vargas
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04 Eylül 2023 01:24
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali'nde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Maçın ardından yapılan oylamayla "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu", final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi.

Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilerek Türkiye milli takımının tarihine geçti.

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