41 kere maşallah: Melissa Vargas

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali'nde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.



Maçın ardından yapılan oylamayla "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu", final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi.



Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilerek Türkiye milli takımının tarihine geçti.



