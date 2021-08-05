400 metrede altın Bahamalar'a gitti

Atletizmde erkekler 400 metrede altın madalyayı Bahamalar'dan Gardiner aldı

400 metrede altın Bahamalar'a gitti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde atletizmde erkekler 400 metre yarışını Bahamalar'dan Steven Gardiner kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.

Erkekler 400 metre finalinde 43.85 koşan Gardiner, ilk sırada gelerek altın madalyaya uzanan isim oldu.

Kolombiya'dan Anthony Jose Zambrano, 44.08'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti. Bu kategoride Londra 2012'de altın, Rio 2016'da gümüş madalya kazanan Grenadalı Kirani James, 44.19'luk derecesiyle bu kez bronz ile yetindi.

Son Dakika Haberleri
Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 98 oldu
400 metrede altın Bahamalar'a gitti
San Marino, 3. bronz madalyasını kazandı
Karatade ilk altın madalya İspanya'nın
Kadın futbolunda bronz, ABD'ye gitti
Yasemin Ecem Anagöz: "Dördüncülüğüne üzülür olduk"
Rıza Kayaalp: "Hayalimin peşinden gideceğim"
Yasemin Adar'ın babası kızıyla gurur duyuyor
Eray Şamdan ile gümüş madalya kazandık
Tokyo'da 14 yaşında altın madalya kazandı
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play