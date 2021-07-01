400 metrede 29 yıllık rekor kırıldı!

Norveçli Karsten Warholm, erkekler 400 metre engellide 29 yıllık dünya rekorunu kırdı.

Haber; AA
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400 metrede 29 yıllık rekor kırıldı!
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01 Temmuz 2021 23:31
Norveçli atlet Karsten Warholm, erkekler 400 metre engellide 46.70 saniyeyle dünya rekoru kırdı.

Atletizmde Elmas Lig'in 4. etap yarışları, Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirildi.

Warholm, 46.70 saniyelik süresiyle erkekler 400 metre engellide ABD'li Kevin Young'ın 29 yıllık dünya rekorunu ele geçirdi. Young, 1992'de elde ettiği 46.78 saniyelik dereceyle rekoru elinde bulunduruyordu.

Müsabakada milli sporcu Yasmani Copello ise 48.86 saniyeyle üçüncü oldu.

Öte yandan kadınlar 5 bin metrede yarışan milli atlet Yasemin Can da 14 dakika 46.13 saniyelik süresiyle 7. sırayı aldı.


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