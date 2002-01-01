400 kişilik Battle Royale oyun Mavericks'in ilk fragmanı yayınlandı.



Bu oyun türüne ait en son oyun ise Mavericks : Proving Grounds oyunu oldu. Bu oyuna ait en dikkat çeken ayrıntı ise oyuncu sayısında, PUBG haritasında oynanan oyunlarda yaklaşık 100 kişinin oynadığını varsayarsak bu oyunda 400 kişi aynı anda oynayacak.



İngiltereli oyun stüdyosu Automaton Games tarafından geliştirilen oyuna ilişkin ilk fragmanda yayınlaşmış durumda. Fragmanda oyunun oynanışına ait bilgi alamasakta oynanış fragmanının ilerleyen aylarda yayınlanacağı söyleniyor. Oyunun tahmini çıkış tarihi ise 2019.







