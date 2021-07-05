40 yaşındaki kadın hentbolcu 18 yıldır aynı takımın formasıyla ter döküyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'i ekiplerinden Anadolu Üniversitesi'nin 40 yaşındaki oyuncusu Fatma Özbahar, 18 yıldır formasını giydiği kulüpte hem ligde hem de Avrupa ve Türkiye kupalarındaki maçlarda mücadele ediyor.



10 yaşında hentbola başlayan Özbahar, Aydın Köprüspor, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi takımlarında forma giydi.



Yıldızlar, gençler ve A Milli Kadın Hentbol takımlarında da oynayan Özbahar, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan mezuniyetinin ardından beden eğitimi öğretmeni olarak 2003'te Eskişehir'e atanmasıyla Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Üniversitesi'ne transfer oldu.



Mavi-beyazlı forma ile 18 yıldır spor yaşantısına devam eden takım kaptanı Fatma Özbahar, AA muhabirine, İzmir'de öğrenim gördüğü ilkokulda 4'üncü sınıftayken öğretmeninin teşvikiyle hentbolla tanıştığını söyledi.



Hentbol sayesinde ay-yıldızlı formayı da yurt dışında temsil etme şansını yakaladığını belirten Özbahar, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulunda beden eğitimi öğretmenliğine devam ettiğini aktardı.



- "Yaşımın 40 olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor"



Özbahar, Anadolu Üniversitesi ile Hentbol 1. Ligi ve Süper Ligi'ndeki maçlarda forma giydiğini anlatarak, kulübe geldiği ilk yıllarda Avrupa kupalarında da mücadele ettiklerini bildirdi.



Anadolu Üniversitesi ile uzun yıllar Avrupa kupalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını vurgulayan Özbahar, şöyle konuştu:



"Şu anda takımda forma giyen iki arkadaşımın yaşlarının toplamından daha fazla yaştayım. Anneleriyle aynı yaşta olduğum takım arkadaşlarım var. Elimden geldiğince çocuklara saha içinde antrenörlük ve ablalık yapıyorum, onlara örnek olmaya çalışıyorum. Yaşımın 40 olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. Gençlerin arasında kaybolduğumdan beni genç sanıyorlar. Yaşın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Fiziksel koşullarım elverdiği müddetçe hentbol oynayacağım. Kendime iyi baktığım, yapabildiğimin en iyisini yaptığım sürece hentbola katkı sağlamayı sürdüreceğim."



Deneyimli hentbolcu, çok yoğun bir temponun içinde olduğunu ifade ederek, okul ile antrenmanlar arasında yoğunluk yaşadığını dile getirdi.



Süper Lig'de daha yoğun bir antrenman temposuyla devam ettiklerini belirten Özbahar, "Okuldaki öğrencilerimden hentbol takımı da kurdum. Hentbola başlayan öğrencilerim var." dedi.



Fatma Özbahar, kardeşi Tolga Özbahar'ın da İzmir Büyükşehir Belediyesi hentbol takımında forma giydiğini, ailece bu spora gönül verdiklerini sözlerine ekledi.



