4 yılda Türkiye şampiyonu olan engelli judocu Pervin, dünya şampiyonasına odaklandı

Iğdır'da, 4 yıl önce başladığı judoda Türkiye şampiyonluğunu elde eden işitme engelli milli sporcu Pervin Dilaver, gelecek yıl katılacağı dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor.



Küçük yaşlarda geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle işitme engelli olan 16 yaşındaki Dilaver, 4 yıl önce judo sporuna başladı.



Pervin Dilaver, 23-24 Ekim'de Ankara'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda "Büyükler" kategorisinde 48 kiloda Türkiye şampiyonu olup milli takıma seçildi.



Kazakistan'da gelecek yıl 10-15 Nisan'da düzenlenecek Dünya Judo Şampiyonası'na katılacak Dilaver, antrenörleri Serkan Esenboğa ve Yasemin Derinçay gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.



- "Spor engel tanımıyor"



Şampiyonada madalya hedefleyen Dilaver, 2025'teki İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmak istiyor.



Milli judocu Pervin Dilaver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır judo sporu yaptığını söyledi.



Bugüne kadar birçok derece elde ettiğini ifade eden Dilaver, "Son olarak Türkiye şampiyonu oldum. Önümüzdeki yıl Kazakistan'da dünya şampiyonası var, İnşallah dünya şampiyonasında derece elde ederek, Tokyo'daki 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanırım. Şurada özellikle şunu vurgulamak istiyorum, spor engel tanımıyor, yapmak isteyen gerçekten de yapıyor. Ben başardım, onlar da başarır." diye konuştu.



Antrenör Serkan Esenboğa ise judo branşında engellilere yönelik faaliyetlerinden bahsetti.



Kentteki sporcuların büyük başarılar yakaladığını anlatan Esenboğa, "Bütün engellerin sporla aşılacağına inanan biri olarak, özel gereksinimi olan kardeşlerime tavsiyem, kendini sporda geliştirsin ve çok şeyler başaracağını bütün dünyaya göstersinler." ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU