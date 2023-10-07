4. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde yüzme yarışı yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "4. Uluslararası Fethiye Spor Festivali" kapsamında açık su yüzme yarışı müsabakaları gerçekleştirildi.



Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi ana sponsorluğunda, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 1500 ve 3 bin metrelik parkurlarda gerçekleştirilen açık su yüzme yarışı ile bayrak mücadelesine, farklı ülkelerden 7'si engelli 1200 sporcu katıldı.



Gençler genel klasman 1500 metre erkeklerde Çağrı Temiz, kadınlarda Nazlıcan Uysal, 3 bin metre erkeklerde İsmail Kocabay ve kadınlarda Sıla Pazar birinci oldu.



Masterler 1500 metre genel klasman kadınlarda Viktoriya Üçüncü, erkeklerde Serkan Atasay, 3 bin metre kadınlarda Seçil Koldaş, erkeklerde ise Naim Masri birinciliği kazandı.



Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere, festivalin, içerisinde birçok branşı barındıran ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını söyledi.



İlk hafta halk oyunları ve bisiklet yarışması yaptıklarını dile getiren Yiğit, "Bugün de yüzme yarışmalarımız başladı. 4 kategoride yaklaşık 1200 sporcu 2 gün yarışacak. Yarın da Kelebekler Vadisi'nden, Kumburnu Plajı'na yüzme yarışması olacak. İlkleri yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran ise hedeflerinin yarışmayı dünyanın bir numaralı açık su yüzme müsabakası haline getirmek olduğunu kaydetti.



Gelecek yıllarda çok daha fazla yarışmacıyla üst seviyede bir organizasyon gerçekleştirmek istediklerini belirten Özçaldıran, "Ölüdeniz dünyanın en iyi açık su mevkisi. Buradaki her organizasyon dünya standartlarında yapılabilir." ifadelerini kullandı.



Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.



