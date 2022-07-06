4 saat 20 dakika, sakatlık; Nadal yarı finalde

Wimbledon tek erkekler çeyrek final maçında Rafael Nadal, Taylor Fritz ile karşı karşıya geldi.



Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Nadal, kariyerinin en iyi grand slam derecesine bu turnuvada erişen 11 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz ile karşılaştı.



Setlerde iki kez geriye düşmesine ve karın kaslarından sakatlık yaşamasına rağmen pes etmeyen Nadal, 4 saat 20 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-2 mağlup etti.



SETLER:



Taylor Fritz 6-3 Rafael Nadal

Taylor Fritz 5-7 Rafal Nadal

Taylor Fritz 6-3 Rafael Nadal

Taylor Fritz 5-7 Rafael Nadal

Taylor Fritz 6-7 Rafael Nadal



Kyrgios zorlanmadı



Wimbledon'da ikinci kez çeyrek final maçı için korta çıkan dünya 40 numarası Avustralyalı Nick Kyrgios, kariyerinin en iyi grand slam derecesine bu organizasyonda ulaşan Şilili Cristian Garin ile kozlarını paylaştı.



Avustralyalı tenisçi, 6-4, 6-3 ve 7-6'lık setlerle rakibine 3-0 üstünlük kurarak organizasyonda ilk kez son dört tenisçi arasına kaldı. Kyrgios, bu turda Nadal ile maça çıkacak.



Turnuva, tek kadınlar maçlarıyla devam edecek



Turnuvada bugün oynanan tek kadınlar maçlarında, turnuvanın 2019 şampiyonu 16 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 20 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova'yı 2-0, 17 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina ise dünya 44 numarası Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 2-1 yenerek yarı finale kalmıştı.



Wimbledon'da perşembe, tek kadınlar yarı final maçları oynanacak. Bu karşılaşmalarda, dünya 2 numarası Tunuslu Ons Jabeur ile Alman Tatjana Maria ve Halep ile Rybakina mücadele edecek.





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