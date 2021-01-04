4 Ocak Pazartesi Yasak Elma son bölüm canlı, Yasak Elma 92. bölüm izle FOXTV yeni full izle

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YASAK ELMA YENİ BÖLÜM İZLE, YASAK ELMA 92. BÖLÜM TEK PARÇA YOUTUBE



İlgi ile takip edilen FOXTV dizisi Yasak Elma son bölüm ekranlara 4 Ocak 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. Seyirciler yeni bölümde yine ilginç maceralar görülürken detaylı inceleme konusunda Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma yeni bölüm, Yasak Elma özeti, Yasak Elma yeni canlı izle 92. bölüm son full gibi detaylar belli oldu.Yıldız ve Çağatay'ın ailelerine karşı verdiği savaş her geçen gün şiddetlenirken, büyük bir yol ayrımına gelirler. Ender, Halit'in yaşadığına kimseyi inandıramaz ve bu işin peşine kendi düşer. Halit'i bulmak ve haklılığını kanıtlamak için her şeyi yapacaktır.Ender'in ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika'ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit'i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit'le evlilik hazırlıkları içindedir.Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız'ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız'ın yanına gider.Ender başına gelenleri Yıldız'a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.91. bölüm Yasak Elma dizisinde youtube tek parça olarak yayınlandı.Yasak Elma dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut, dizinin kadrosuna sonradan katılan Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız'ın da Yasak Elma'dan ayrıldı.Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay Kalkan dizinin ekibine katıldı. Yasak Elma 86. bölümünde yeni oyuncular ve karakterlere ilişkin detaylar netleşecek. Dizide Argun Holding'in yeni ortağı olan Hasan Ali Kuyucu karakterinde Erdal Özyağcılar ustalığını sergileyecek.Yasak Elma dizisi İstanbul'un Çubuklu bölgesinde bulunan Hidiv Kasrı'nda çekiliyor. Ayrıca dizide Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerin yanı sıra Beyoğlu bölgesinde de çekimler yapıldığı biliniyor.