4 Ocak 2021 Uyanış Büyük Selçuklu tek parça izle TRT 1 yeni son bölüm

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU TRT CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken

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in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer

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in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…



En çok sevilen dizilerden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi meraklıları tarafından büyük ilgiyle yeni bölümü bekleniyor. Yeni bölümünde yine seyircileri meraklandıracak gelişmeler yaşanıyor. TRT ekranlarında 4 Ocak 2021 Pazartesi tarihinde yeni bölümü yayınlanacak dizi merakla bekleniyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Türkiye'yi ekran başına kilitliyor. Özel kostümler, oyunculuklar, tarih anlatımı ve destansı mekanlarda çekilen Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölüm canlı yayın full izle dizisi ilk bölümünden itibaren ilgiyle izleniyor ve takip ediliyor.Hasan Sabbah'ı yakalayıp gerçek kimliğini açık etmek üzere olan Sencer'i Melikşah durdurmuştu. Daha sonra Sencer'in Seyduna'nın peşine düşmesine izin vermeyen Melikşah, Arslantaş'ı kaçırarak devlete itaatsizlik eden ve Tacülmülk'ü darp eden Sencer'e nasıl bir ceza uygulayacaktır? Nizamülmülk'ü ve Sencer'i yaralamak suretiyle aranan Arslantaş bulunabilecek midir?Terken'in başarılı tertibi neticesinde zehirlenmiş olan Nizamülmülk ölecek midir? Nizamülmülk'e zehirli sıvıyı içiren Turna'nın akıbeti ne olacaktır?Yıllarca esaret altında yaşadığı zindandan kaçmayı başaran Arslantaş'ın annesi Leyla'nın peşine düşmüş olan batıniler, Leyla'yı bulabilecekler mi? Leyla'nın akıbeti ne olacaktır? Arslantaş annesi Leyla'yı batınilerin elinden kurtarmayı başarabilecek midir?Şelemzar'daki çelik ambarının patlaması sonucunda Melikşah'ın öfkesini üzerine çeken İlteber'in zor günleri devam edecektir. Borçlarından ötürü kendisini köşeye sıkıştıran Faysal'ın darülhicreyi istemesi İlteber'i içinden çıkılmaz bir kıskacın içine hapsetmişti. İçine düştüğü durumdan çıkmak için başkaca çaresi kalmayan İlteber, darülhicreyi Faysal'a verecek midir?Şelemzar patlamalarında dahli olduğu anlaşılınca Melikşah'ın tepkisini üzerine çeken Andreas, Bizans imparatorunun kendisini gözden çıkardığını ve Melikşah'ın kellesini almak için harekete geçeceğini anlamıştı. İçine düştüğü bu amansız vaziyetten kurtulabilmek için ne yapacaktır? Yoksa Andreas yolun sonuna mı gelmiştir.Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.Melikşah, Nizamülmülk'ün uyarılarını göz ardı edip, yıllar sonra görmek istediği oğluyla kavuşmak için aralarında duran son kapıyı da açacak mıdır? Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı girişilen her mücadelede Batınilerin parmağının olduğunu öğrenen Sencer'in onlara karşı giriştiği operasyon ne olacaktır?Sencer, Batınilerin Selçuklu'yu yıkıma götürebilecek planlarını deşifre edebilecek midir? Baba hasreti çeken Sencer, kalbini Turna Hatun'a açacak mıdır? Batınilere karşı yapılacak olan mücadelenin sadece kılıçla olmayacağını bilen Nizamülmülk nasıl bir yol izleyecektir? Bu yolda hangi İslam âliminin kapısını çalacaktır? Saraya gelişiyle dikkatleri üzerinde toplayan ve adım adım Melikşah'a yaklaşarak Terken'in hışmını üzerine çeken Elçin, ağabeyi Kılıçarslan'ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir?Elçin'in sarayda misafir edilmesi ve Melikşah ile kurduğu yakınlık, Terken'i tedirgin ederken yapacağı hamle de büyük merakla beklenecek. Kardeşinin intikamı için peşine düştüğü Sencer'in Kınık Obası'ndan olduğu bilgisine ulaşan Yorgos, Sencer'i bulup kardeşinin intikamını alabilecek midir?Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…Selçuklu döneminin anlatılacağı 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi isimler yer alıyor.Dizinin başrolünü ise 'Sultan Melikşah' rolü ile Buğra Gülsoy üstleniyor.Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın hain bir suikast sonucunda şehit olmasının ardından oğlu Melikşah tahta geçer. Aynı gün Hatunu Başulu'yu da kaybeden Melikşah derinden sarsılır.Selçuklular dışarıda Bizanslılar ve Fatimi Devleti ile durmadan çatışırken, içerde de Hasan Sabbah'ın başını çektiği Batıniler her tarafa yayılmış halde Selçuklu'yu içten içe kemiriyorlardır. Melikşah'ın bu yolda en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları ve irfan sahibi kişiler olacaktır. Babasız büyüyen Sencer, Nizamülmülk'ün tedrisatından geçerek idealist bir kahramana dönüşür ve Melikşah'ın fedaisi olmayı başarır.Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiği güçle devlete hakim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.İzleyici karşısına çıkan dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe bulunuyor.Yeni bölüm Uyanış Büyük Selçuklu merakla beklenmeye devam ediliyor ve 4 Ocak 2021 yarihinde yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Ekranlara gelen yeni bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçukludizisi son bölüm özeti sayesinde öğrenebilirsiniz.