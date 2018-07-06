4 milyon dolarlık penaltı! Toplamda 16 milyon dolar
Igor Akinfeev'in, İspanya maçında kurtardığı penaltı, Rusya Futbol Federasyonu'na 4 milyon dolar kazandırdı.
FIFA, Rusya Futbol Federasyonu'na milli takımının çeyrek finale çıkma başarısı sebebiyle 4 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.
Rus basını, Rusya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda şu ana kadar toplamda 16 milyon dolar kazandığını duyurdu.
Rusya Futbol Federasyonu, milli takım Dünya Kupası'na katıldığı için 8 milyon dolar alırken, gruptan çıktıkları için 4 milyon dolar ve şimdi de tüm çeyrek finalistlere verilen ek 4 milyon doları da kasaya koymayı başardı.
2018 Dünya Kupası'na katılan takımlara toplam 400 milyon dolar dağıtılacak. Bu rakamın, 2014'te Brezilya'da düzenlenen organizasyonda verilen 358 miyon Dolar'dan %12 daha fazla olması dikkat çekiyor.
15 Temmuz'da şampiyon olan ülke 38 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak. İkinci olan takım ise 28 milyon dolar, üçüncüde 24 milyon dolar kazanacak.
Rus basını, Rusya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda şu ana kadar toplamda 16 milyon dolar kazandığını duyurdu.
Rusya Futbol Federasyonu, milli takım Dünya Kupası'na katıldığı için 8 milyon dolar alırken, gruptan çıktıkları için 4 milyon dolar ve şimdi de tüm çeyrek finalistlere verilen ek 4 milyon doları da kasaya koymayı başardı.
2018 Dünya Kupası'na katılan takımlara toplam 400 milyon dolar dağıtılacak. Bu rakamın, 2014'te Brezilya'da düzenlenen organizasyonda verilen 358 miyon Dolar'dan %12 daha fazla olması dikkat çekiyor.
15 Temmuz'da şampiyon olan ülke 38 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak. İkinci olan takım ise 28 milyon dolar, üçüncüde 24 milyon dolar kazanacak.
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|S
|Takımlar
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|3
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|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0