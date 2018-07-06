4 milyon dolarlık penaltı! Toplamda 16 milyon dolar

FIFA, Rusya Futbol Federasyonu'na milli takımının çeyrek finale çıkma başarısı sebebiyle 4 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.



Rus basını, Rusya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda şu ana kadar toplamda 16 milyon dolar kazandığını duyurdu.



Rusya Futbol Federasyonu, milli takım Dünya Kupası'na katıldığı için 8 milyon dolar alırken, gruptan çıktıkları için 4 milyon dolar ve şimdi de tüm çeyrek finalistlere verilen ek 4 milyon doları da kasaya koymayı başardı.



2018 Dünya Kupası'na katılan takımlara toplam 400 milyon dolar dağıtılacak. Bu rakamın, 2014'te Brezilya'da düzenlenen organizasyonda verilen 358 miyon Dolar'dan %12 daha fazla olması dikkat çekiyor.



15 Temmuz'da şampiyon olan ülke 38 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak. İkinci olan takım ise 28 milyon dolar, üçüncüde 24 milyon dolar kazanacak.



