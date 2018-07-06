4 milyon dolarlık penaltı! Toplamda 16 milyon dolar

Igor Akinfeev'in, İspanya maçında kurtardığı penaltı, Rusya Futbol Federasyonu'na 4 milyon dolar kazandırdı.

FIFA, Rusya Futbol Federasyonu'na milli takımının çeyrek finale çıkma başarısı sebebiyle 4 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

Rus basını, Rusya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda şu ana kadar toplamda 16 milyon dolar kazandığını duyurdu.

Rusya Futbol Federasyonu, milli takım Dünya Kupası'na katıldığı için 8 milyon dolar alırken, gruptan çıktıkları için 4 milyon dolar ve şimdi de tüm çeyrek finalistlere verilen ek 4 milyon doları da kasaya koymayı başardı.

2018 Dünya Kupası'na katılan takımlara toplam 400 milyon dolar dağıtılacak. Bu rakamın, 2014'te Brezilya'da düzenlenen organizasyonda verilen 358 miyon Dolar'dan %12 daha fazla olması dikkat çekiyor.

15 Temmuz'da şampiyon olan ülke 38 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak. İkinci olan takım ise 28 milyon dolar, üçüncüde 24 milyon dolar kazanacak.

Son Dakika Haberleri
...

Hikmet Karaman'dan Brezilya'ya Kupa baklavası: ''İnşallah uğurlu gelir''
...

Tataristan'ın başkenti Kazan, Dünya Kupası'na veda ediyor
...

İngiltere ve İsveç arasındaki tarihi rekabete yeni bir sayfa ekleniyor!

...

Hırvatistan ve Rusya arasındaki 4. randevu nefes kesecek! Tarihçesi...
...

Brezilya'da talihsiz sakatlık! Dünya Kupası kadrosundan çıkartıldı!...
...

John Stones: "Gördüğüm en düzenbaz, en pis takım Kolombiya"
...

Mustafa Çulcu: "Dünya Kupası finali Cüneyt Çakır'ın"
...

Japonya'dan Galatasaray'a Nagatomo teşekkürü
...

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final heyecanına kalp dayanmaz! Maçlar..
...

Kolombiya halkından Dünya Kupası sonrası inanılmaz karşılaşma!
Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
Video Galeri
Foto Galeri