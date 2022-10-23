4. MarmaRUN Koşusu sona erdi

Dördüncü MarmaRUN koşusunda erkekler genel klasmanda Mikail Al, kadınlar genel klasmanda ise Damla Çelik birinci oldu.



Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü ve Beykoz Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 10 kilometrelik yarış, Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünden başladı. Yarışmacılar, boğaz hattında koşarak Çubuklu iskelesinden dönüp başlangıç noktasında koşuyu tamamladı.



Marmaralı ve genel olmak üzere iki kategoride mücadele edilen yarışın sona ermesinin ardından ödül töreni gerçekleştirildi.



Ödül töreninde bir konuşma yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Bu anlamlı organizasyonda bizimle paydaş olduğunuz için sizlere teşekkür ediyor, sağlıklı yaşamlar diliyorum." dedi.



Ayrıca, dereceye giren isimlere sponsor kurumlardan hediyeler verildi.



Yarış sonunda dereceye giren isimler şöyle:



Erkekler genel klasman:



1. Mikail Al (32.26)



2. Fatih Korkunç (32.30)



3. Emir Aracı (32.52)



Kadınlar genel klasman:



1. Damla Çelik (35.45)



2. Özge Çolak (38.36)



3. Umahan Şahin (40.53)



Erkekler marmaralı klasmanı:



1. İlker Kökçe (34.01)



2. Uğur Kemal Derin (34.12)



3. Savaş Akbaş (35.15)



Kadınlar marmaralı klasmanı:



1. Merve Önler (43.34)



2. Ebru Toksöz (45.48)



3. Aslıhan İkizoğlu Dinç (46.01)







