4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda altıncı gün tamamlandı

Güney Kore'de gerçekleştirilen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda altıncı gün sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda altıncı gün tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2024 17:48
Son güncelleme 25 Ocak 2024 17:50
Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nın altıncı gününde milli sporcular, alp disiplini slalom dalında yarıştı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gangwon eyaletindeki organizasyonda slalomda yarışan milli sporculardan Thomas Kaan Önol Lang, birinci inişi 51.97'lik derecesiyle 40'ıncı, ikinci inişi ise 56.74 ile 23. sırada tamamladı. Milli sporcu, toplamda 1:48.66'lık derecesiyle yarışmayı 23. sırada bitirdi.

İlk inişi tamamlayamayan Ada Hasırcı ise sıralamaya giremedi.

Olimpiyatlarda cuma günü Türk sporcuların müsabakası bulunmuyor. Milli sporcular, 27 Ocak Cumartesi günü curling karma çiftler müsabakasında mücadele edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery