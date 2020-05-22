4 kez grand slam şampiyonu tenisçi Ashley Cooper hayatını kaybetti

Avustralyalı Ashley Cooper, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
4 kez grand slam şampiyonu tenisçi Ashley Cooper hayatını kaybetti
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22 Mayıs 2020 14:24
Tenis dünyasının unutulmaz isimlerinden Avustralyalı Ashley Cooper, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Avustralya Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kariyerinde 4 grand slam (1957, 1958 Avustralya Açık, 1958 Wimbledon, 1958 ABD Açık) tekler şampiyonluğu bulunan Cooper, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları yüzünden hayata gözlerini yumdu.

Aynı takvim yılı içinde 3 grand slam tekler şampiyonluğu kazanan 11 erkek tenisçi arasındaki eski dünya 1 numarası, 1991'de Uluslararası Tenis Onur Listesi'ne seçildi.

Cooper'ın ayrıca bir Davis Kupası ve 4 grand slam çiftler zaferi bulunuyor.

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