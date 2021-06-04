(4 Haziran Cuma) Son Yaz 21. bölüm sezon finali izle

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04 Haziran 2021 11:49
(4 Haziran Cuma) Son Yaz 21. bölüm sezon finali izle
Son Yaz 21. bölüm izle FOX ekranlarında 4 Haziran Cuma günü izleyebilirsiniz. İlgi ile takip edilen Son Yaz dizisi yeni bölümü ile FOX'ta Cuma günü yayınlanacak. Son Yaz Cuma FOX ekranlarında 21. bölümü yayınlanıyor. Canlı yayın FOX TV Cuma izlemek isteyenler Son Yaz dizisinin hayranları kaçırmadan ekran başında bulunuyor. Yeni bölümünde yine sürprizlerle ekranda olacak Son Yaz 21. bölüm yayınlanacağı 4 Haziran tarihinde bekleniyor. Son yaz izle canlı olarak FOX TV'de izleyebilirsiniz. Son Yaz yeni bölümü FOX TV'de yayınlanacak 4 Haziran Cuma günü. 
Son Yaz 21. bölümü FOX TV'de canlı yayın anında 4 Haziran Cuma 2021 saat 20:00'de izlenebilir.

SON YAZ 21. BÖLÜM İZLE CUMA FOX TV HD İZLE

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SON YAZ 21. BÖLÜM ÖZET


Gökhan'ın, Selçuk Taşkın'ı kaçırma amacı farklıdır. Akgün ve babası ile yüzleşerek geçmişten gelen bir aile sırrını ifşa etmek istemektedir. Fakat planları, Akgün ve Selçuk Taşkın  yüzleşemeden bozulur.

Selim ve Canan, Yağmur'un kaçırılması sonrası oturup ilişkileri üzerine konuşurlar. Selim Kara Çeşme'ye döndüğünden beri Kara ailesinin başına gelmeyen kalmamıştır. Canan,  ilişkisi ile ilgili radikal kararlar almanın arefesindedir.

Yağmur ve Akgün bütün yaşananlarının ardından ilişkilerine bıraktıkları yerden devam etmenin  hayalini kurarken önlerinde tek bir engel kalmıştır. Akgün'ün ağabeyi hala hayatta ve kayıptır. Akgün yaptıklarının hesabını ağabeyinden soracak mıdır? Yoksa Yağmur'u dinleyip peşini bırakacak mıdır?

Büyük gün yaklaşmaktadır. Selçuk Taşkın'ın Halil Sadi'ye karşı gizli tanıklık yapacağı mahkeme günü belli olmuştur. Fakat Selçuk Taşkın'ı Gökhan vasıtası ile susturamayan Halil Sadi, Selçuk Taşkın'ın mahkemeye çıkmaması için elinden geleni yapacaktır. Selçuk Taşkın, İstanbul'da mahkemeye çıkıp tanıklık yapabilecek midir?

SON YAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Akgün Yağmur' a ne olduğunu öğrenmek için Gökhan'la yola çıkmışken, Selim emniyette rüşvet olayıyla ilgili ifade verir. Yağmur ve Kaan'ın kaza yaptığını kısa sürede öğrenince hastaneye koşarlar. Kaan ve Yağmur ameliyattayken Selim bu olayın sabotaj olabileceği şüphesiyle olayı araştırmaya başlamıştır bile. Akgün olayın kendisine yapılan bir sabotaj olduğunu öğrenince yapanı bulup cezasını vermeyi kafasına koyar. Gökhan ise kimliğinin ortaya çıkmaması için sürekli tetiktedir. Yağmur uyandığında kaza anını hatırlayamaz. Kaan'ın durumu ise daha ciddidir. Gökhan için şimdilik tehlike geçmiştir. Akgün ve Selim olayın peşine düşerken Canan da olayın sabotaj olduğunu öğrenip Selim'e sakladığı için kızar. Selim'in görevden el çektirildiği haberi gelince Akgün'e daha fazla iş düşecektir. Akgün Soner ve Eray'ın yardımıyla sabotajcının peşine düşer. Kim olduğunu öğrendiği anlarda ise Gökhan, Yağmur'un olayı hatırlamak üzere olduğunu fark etmiş olup ona yanaşır. Gökhan kendisi için çemberin daraldığını anlayınca geri dönülmez bir yola girer.

SON YAZ KONUSU NEDİR?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…



Akgün, yapayalnız kalmıştır. Gideceği hiçbir yer olmadığı için savcının evinde kalmış olsa da bu durumu gururuna yedirememektedir. Adalet Sitesi'nden kaçmalı, yoluna tek başına devam etmelidir ve bunu yaparken de öldürülmemeyi başarmalıdır.

Akgün, bir çıkış yolu ararken, İstanbul'dan tanıdık bir yüzle karşılaşması, bütün sorunlarını çözebilecek bir fırsat olarak karşısına çıkar. Ancak işler kontrolden çıkar ve karşısına çıkan bu fırsat Akgün'ün ve hiç istemediği halde Yağmur'un başını derde sokacak bir belaya dönüşür.

SON YAZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

FOX TV'de yayınlanan Son Yaz dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Son Yaz dizisi İzmir'in Çeşme ve Alaçatı bölgelerinde çekiliyor.

SON YAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Yeni bölüm Son Yaz FOX ekranlarında seyrcisiyle 18. bölüm yayınlanacak ve takip edilecek. Büyük seyirci kitlesi olan Son Yaz ilk bölümden itibaren çok izlendi ve şimdi Son Yaz 18. bölüm izle başlangıç saati kesinleşti. İlk bölümünden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen dizilerden Son Yaz 18. bölüm izlemek isteyenler için ekranlara geliyor.



SON YAZ OYUNCU KADROSU

ALPEREN DUYMAZ
ALİ ATAY
FUNDA ERYİĞİT
HAFSANUR SANCAKTUTAN
EMRE KARAYEL
SİNAN TUZCU
ŞEBNEM DÖNMEZ
ARİF PİŞKİN
SEZER KOÇ
HALİL BABÜR
YASEMİN YAZICI
ERDEM ŞANLI
YUNUS NARİN
ATA NEDİM ARMAN
SARP İKİLER
CENGİZ OKUYUCU

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.
Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.
Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

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İzleyiciler Son Yaz 21. bölüm izle tek parça bölümünde heyecanlı anları ekranlara taşıyacak. Her Cuma günü olduğu gibi bu Cuma da ekranlara FOX TV'de gelecek olan Son Yaz 21. bölüm izle, Son Yaz yeni bölüm, Son Yaz yeni bölümde ne olacak, Canlı izle Son Yaz detaylarını görebilirsiniz. İlgiyle izlenen Son Yaz dizisi yeni bölümünü vatandaşlar kaçırmadan izlemek istiyor.




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