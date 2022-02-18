4 hafta Yeni Malatyaspor'un kaderini tayin edecek

4 hafta Yeni Malatyaspor'un kaderini tayin edecek. Kümede kalma hesaplarının yapıldığı Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de 27 ile 30. haftalar arasında oynayacağı müsabakaların günü ve saati belli oldu.

, Fotoğraf; AA
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4 hafta Yeni Malatyaspor'un kaderini tayin edecek
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18 Şubat 2022 13:30
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakaları programı açıklandı.

Kümede kalma şansı matematiksel olarak devam eden Yeni Malatyaspor bu hafta sahasında 26.hafta programında Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu maçın ardından hafta içerisinde yarıda kalan Gaziantep maçı için bu kente gidecek olan sarı kırmızılılar sonrasında 27. hafta da 27 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Yeni Malatyaspor 28. haftanın açılışında 4 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

29. Haftada 12 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Altay ile deplasmanda karşılaşacak olan Malatya temsilcisi 30. haftada 19 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. [Busabah Malatya]

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