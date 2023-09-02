Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Sheffield United ile Everton karşı karşıya geldi. Bramall Lane Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.



Ev sahibi Sheffield United'ın golleri 23. dakikada Cameron Archer ile 45+3'te Jordan Pickford'dan (K.K), Everton'ın golleriyse 14. dakikada Abdoulaye Doucoure ve 55. dakikada Arnaut Danjuma'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte her iki takımda ligdeki ilk puanlarını aldı.







