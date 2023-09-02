4 gollü maçta kazanan yok

Premier Lig'in 4. haftasında Sheffield United ile Everton 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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4 gollü maçta kazanan yok
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02 Eylül 2023 16:30
Son güncelleme 02 Eylül 2023 16:31
Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Sheffield United ile Everton karşı karşıya geldi. Bramall Lane Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Sheffield United'ın golleri 23. dakikada Cameron Archer ile 45+3'te Jordan Pickford'dan (K.K), Everton'ın golleriyse 14. dakikada Abdoulaye Doucoure ve 55. dakikada Arnaut Danjuma'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte her iki takımda ligdeki ilk puanlarını aldı.

 

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