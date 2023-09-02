Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Sheffield United ile Everton karşı karşıya geldi. Bramall Lane Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi Sheffield United'ın golleri 23. dakikada Cameron Archer ile 45+3'te Jordan Pickford'dan (K.K), Everton'ın golleriyse 14. dakikada Abdoulaye Doucoure ve 55. dakikada Arnaut Danjuma'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte her iki takımda ligdeki ilk puanlarını aldı.
Ev sahibi Sheffield United'ın golleri 23. dakikada Cameron Archer ile 45+3'te Jordan Pickford'dan (K.K), Everton'ın golleriyse 14. dakikada Abdoulaye Doucoure ve 55. dakikada Arnaut Danjuma'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte her iki takımda ligdeki ilk puanlarını aldı.