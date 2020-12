4 fotoğrafta Fenerbahçe gerçeği; 'Nereye alıyorsun ağabey?'

Gaziantep maçında yenen ilk golden önce genç kaleci Oytun'un ikaz edilmesi gerekiyordu, uyarılmadı. Oyun sırasında Mert Hakan kenara gelip Ferdi'yi şikayet etti. Yenilen son golde baraj kurulurken yapılan hata ise affedilir gibi değildi.Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; F.Bahçeliler üzgün, mutsuz ve gergin. Sebebi malum; sezona 18 transferle başlayan futbol takımı son haftalarda inanılmaz bir düşüş yaşıyor. Son 6 maçın 4'ünü kaybedildi. Daha da kötüsü takımın ortaya koyduğu futbol hiç umut verici değil. Hal böyle olunca camiada herkes bu tablonun sorumlularını aramaya başladı.3-1 kaybedilen son Gaziantep FK maçı dahil bu sezon birçok karşılaşmada yaşanan olaylar sarı lacivertli takımın genelinde ciddi sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Olay anlarının fotoğraflarıyla belgeleyeceğimiz sorunlar şöyle:Gaziantep'i 1-0 öne geçiren golle sonuçlanan serbest atışı kullanan Güray Vural'ın o tür pozisyonlarda çok iyi vuruşlar yaptığını herkes bilir.Hatta Güray 29 Ocak 2017'de Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 4-1 yendiği maçta o bölgeden çektiği şutla Volkan Demirel'i avlamıştı. O Demirel dün antrenör olarak kenardaydı. Ama ne Demirel ne de kenarda oturan Gökhan, Caner gibi tecrübeli oyuncular, genç Oytun'u, "Kalenden açılma, direkt vurabilir" diye uyardı.Sonrası malum... Oytun kalesinden açıldığı için Güray'ın şutuna müdahale edemedi, sonrasında üst direkten dönen topu Vetrih filelere gönderdi.Mert Hakan Yandaş Gaziantep maçı oynanırken saha kenarına gelip sahadaki takım arkadaşlarından birini şikayet etti. Ama nasıl?..Önce yedek kulübesinin arkasındaki tribünde oturan takımın ağabeyleri Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e baktı, ardından teknik direktör Erol Bulut'a döndü. El kol hareketleriyle bir şeyler anlatan Mert Hakan'ın saha içinde Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı sorunu anlatmak için bu yola başvurduğu öğrenilirken, devre arasında Ferdi'nin oyundan çıkarılması dikkat çekti.Fenerbahçeli futbolcularda konsantrasyon sorunu yaşandığının en önemli kanıtı Gaziantep FK maçının 90+5. dakikasında yenen frikik golü idi. Kenan Özer'in attığı frikik golünde kurulan baraj için 'hatalıydı' tanımlaması çok hafif kalır. Amatör küme maçlarında bile rastlanmayacakbir baraj kuruldu. Kenan da bu fırsatı kaçırmadı ve topu filelere gönderdi. Tecrübeli oyuncu maçtan sonra, "Baraj sanki yanlış kurulmuş gibiydi. Güray vuracak diye herhalde öyle durdular. Benim vuracağım taraftaki oyuncu kısaydı" diyerek, Fenerbahçelilerin büyük yanlışını ifade etti.Hemen her takım kazandığı maçlardan sonra soyunma odasında topluca sevinç fotoğrafı çektirip sosyal medyada paylaşıyor. Bu tür paylaşımlar futbolcular ve teknik adamların tek yürek halinde hareket ettiğinin en güzel kanıtı olarak değerlendiriyor. Fenerbahçeliler böylebir pozu sadece 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçında verdi. O günden sonra kazanılan hiçbir karşılaşmadan sonra futbolcular ve teknik ekibin bir arada olduğu bir sevinç fotoğrafı görülmedi. Paylaşılan tek şey; teknik direktör Erol Bulut'un, ekibiyle birlikte çektirdiği fotoğraflar oldu.Gaziantepli Kenan'ın gol attığı frikikten önce Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan tartışma ekranlardan bile duyuldu... Ozan, Oytun'a, "Nerede duruyorsun be kardeşim!" diye çıkıştı. Oytun'un "Nerede durayım?" sorusu üzerine Caner araya girdi; "Çıksan alacaksın." Oytun'un bu kez "Nereye alıyorsun ağabey!" demesine sinirlenen Ozan "Her şeye bir cevabınız var" diye bağırdı.