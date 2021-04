4. Etnospor Forumu çevrim içi gerçekleştirildi

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından her yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen Etnospor Forumu'nun dördüncüsü, küresel salgın nedeniyle 10 Nisan'da çevrim içi gerçekleştirildi.



Katılımcıların kendilerine özel hazırlanan dijital platformdan takip ettiği forum büyük ilgi gördü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj yoluyla katılım sağladığı foruma, DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gambiya Gençlik ve Spor Bakanı Bakary Badjie, Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ghanem Al Ali, Mali Gençlik ve Spor Bakanı Mossa Attaher, Sırbistan Gençlik ve Spor Bakanı Vanja Udovicic, Somali Gençlik ve Spor Bakanı Hamza Said Hamza'nın yanı sıra 61 ülkeden 300'e yakın kişi katıldı.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Maimunah Mohd Sharif canlı bağlantıyla foruma katılırken Polonya Spor ve Turizm Bakanı Anna Krupka ve UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Direktör Yardımcısı Gabriela Ramos da gönderdikleri video mesajla katkı sağladı.



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geleneksel değerler ve sporlar öne çıkacak"



4. Etnospor Forumu'na video mesaj yoluyla katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgının toplumlara etkisini vurgulayarak, "Salgınla beraber sadece sağlığın ve sağlıklı hayatın değil, aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın, geleneksel değerlerin önemini de gördük. Bireyselliği yücelten, maneviyatı yok sayan, geleneksel değerleri hor gören hakim zihniyet, salgının yol açtığı sorunları derinleştirmiştir. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek dünyada geleneksel spor dalları ile bu sporların temsil ettiği kültür ve değerlerin daha fazla öne çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Forumun önemine değinen Erdoğan, "60'tan fazla ülkenin iştirakiyle gerçekleşen bu önemli forum kapsamında yapılacak tartışmalar, dünyadaki geleneksel spor dalları ile bu sporların temsil ettiği kültür ve değerleri yaşatma mücadelemizde bizlere destek olacak, yol gösterecektir." dedi.



- DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: "Etnospor Forumu bağlarımızı güçlendiriyor"



4. Etnospor Forumu'nun kültürlerarası bağları güçlendirdiğini belirten DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Kültürel değerleri canlandırmak, içinde yaşadığımız toplumları ileriye taşımak için güçlü bir adımdır. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak amacımız sadece geleneksel sporları korumak değil, aynı zamanda bu kültürler etrafında müzik ve el sanatları gibi gelenekleri de korumaktır. Bu açıdan, Etnospor Forumu bağlarımızı güçlendirmek için fırsattır. Yeteneklerimizi ve enerjimizi geleneksel sporlar etrafında birleşmek için kullanmalıyız." şeklinde konuştu.



- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Kültürel mirasımızı yaşatmalıyız"



4. Etnospor Forumu'nun kültürel mirasların yaşatılmasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kültürel mirasımızı yaşayarak ve yaşatarak gençlerimize layık olduğu şekilde aktarmalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak geleneksel sporların ihyasına yönelik yaptığımız çalışmalarımızı her geçen gün artırıyor ve bu alanda yapılan çalışmaları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.



- 6 ülkenin bakanlarının katılımıyla panel gerçekleştirildi



Forumda Türkiye, Gambiya, Katar, Mali, Sırbistan ve Somali'den gençlik ve spor bakanlarının katılımıyla DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın oturum başkanlığında panel düzenlendi.



Panelde ilgili bakanlar, "Kovid-19 ve Sonrasında Gençler İçin Yeni Bir Motivasyon Kaynağı: Geleneksel Sporlar ve Oyunlar" başlığı üzerine katkılarını sundu.



- Ortak bildiri imzalandı



DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gambiya Gençlik ve Spor Bakanı Bakary Badjie, Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ghanem ile Sırbistan Gençlik ve Spor Bakanı Vanja Udovicic, geleneksel sporların ihyası için ortak bildiriye imza attı.



- Dünyanın dört bir yanından katılım



Çevrim içi ortamda gerçekleştirilen panele, bakanların, hükümet yetkililerinin, federasyon temsilcileri ve akademisyenlerin içinde bulunduğu 61 ülkeden katılım sağlandı.



Forum boyunca alanında yetkin isimler, geleneksel sporların geleceği üzerine önemli katkılar sundu.



Katılımcılar, 4. Etnospor Forumu'nu 6 farklı dilde kendilerine özel dijital platformdan takip etti. Etkinlik, dijital ortamdaki verimliliği ve katılımcı çeşitliliği açısından salgın döneminde örnek teşkil eden bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.



- Forum sonuç bildirgesi yayımlanacak



4. Etnospor Forumu'nda iki farklı oturumda yaklaşık 300 katılımcı, geleneksel sporlar ve oyunların tanıtılması ve yaygınlaştırılmasında dijitalleşmenin rolü ve mevcut dijital ağların etkin bir şekilde kullanılması konularını masaya yatırdı.



Oturumlar sonucunda oluşan görüş birliği, sonuç bildirgesi olarak Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından yayımlanacak.



- Forumun karbon ayak izi sıfırlandı



"Geleneksel Sporların İhyası" misyonunu tamamlamak adına sürdürülebilir bir dünya için harekete geçen Dünya Etnospor Konfederasyonu, doğaya ve çevreye saygı vizyonu ile 4. Etnospor Forumu'nun karbon ayak izini sıfırladı.