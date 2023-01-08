4 dakika süren VAR incelemesi! Gol geçerli

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir gol yaşandı.Sarı kırmızılı takımda savunma arkasına atılan topa Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi hareketlendi. O bölgede Kerem'i geçen top Icardi'de kaldı. Icardi aldığı topu bekletmeden Kerem'e bıraktı. Kerem'in çaprazdan yaptığı vuruş Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.Fenerbahçeli futbolcular golde Icardi'nin ofsaytta olduğu itirazında bulundu.VAR pozisyonu yaklaşık 4 dakika izledi ve Galatasaray'ın attığı golü geçerli saydı.