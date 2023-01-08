4 dakika süren VAR incelemesi! Gol geçerli

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir gol yaşandı.
Sarı kırmızılı takımda savunma arkasına atılan topa Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi hareketlendi. O bölgede Kerem'i geçen top Icardi'de kaldı. Icardi aldığı topu bekletmeden Kerem'e bıraktı. Kerem'in çaprazdan yaptığı vuruş Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.
Fenerbahçeli futbolcular golde Icardi'nin ofsaytta olduğu itirazında bulundu.
VAR pozisyonu yaklaşık 4 dakika izledi ve Galatasaray'ın attığı golü geçerli saydı.
Sarı kırmızılı takımda savunma arkasına atılan topa Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi hareketlendi. O bölgede Kerem'i geçen top Icardi'de kaldı. Icardi aldığı topu bekletmeden Kerem'e bıraktı. Kerem'in çaprazdan yaptığı vuruş Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.
Fenerbahçeli futbolcular golde Icardi'nin ofsaytta olduğu itirazında bulundu.
VAR pozisyonu yaklaşık 4 dakika izledi ve Galatasaray'ın attığı golü geçerli saydı.
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