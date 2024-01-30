Haber Tarihi: 30 Ocak 2024 11:46 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 11:46

4. Çeyrek Bilanço Tarihleri Belli Olan Şirketler (2024)

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2023 4. çeyrek bilanço tarihleri belli oldu ve geri sayım başladı. Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan şirketlerin 2023 yılının 12 aylık bilanço açıklama tarihleri belirlendi. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2023 yılsonu bilanço tarihleri belli oldu ve geri sayım başladı. İşte 4. çeyrek bilanço tarihleri

4. Çeyrek Bilanço Tarihleri Belli Olan Şirketler (2024)
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Yatırımcılar için önemli bir veri kaynağı olan bilançoların açıklanmasıyla birlikte, şirketlerin finansal durumları ve performanslarına dair detaylı bilgilere sahip olabileceğiz.

Buna göre 2023 yılının dördüncü çeyrek bilançoları ocak ayının son haftası açıklanmaya başlanacak.

Banka, finans ve sigorta hariç Borsa şirketlerinin finansal raporlarının KAP'a gönderim süreleri ötelendi.

Şirketlerde konsolide olan bilançolar 9 mayıs, konsolide olamayanlar 20 mayıs tarihine kadar açıklanacak.

Bankalarda ise konsolide olan bilançolar 29 şubat, konsolide olamayanlar 11 mart tarihine kadar açıklanacak.

⏰ Konsolide Olmayan Şirketlerin Bilanço Tarihleri

Konsolide olmayan şirketlerin bilanço açıklamaları 20 Mayıs 2024'e kadar yapılacak. Yani bu tarihten sonra söz konusu şirketlerin mali durumlarına dair verileri gözden geçirebileceksin.

📈 Konsolide Olan Şirketlerin Bilanço Tarihleri

Konsolide olan şirketlerin bilançoları içinse son tarih 9 Mayıs 2024. Bu tarih sonrasında, bu şirketlerin mali durumlarına ve performanslarına dair kapsamlı bilgilere ulaşabileceksin.

İşte 4. çeyrek bilanço tarihleri kesinleşen şirketler:

29 Ocak: Garanti Bankası
31 Ocak: Katılımevim
1 Şubat: Akbank
2 Şubat: Yapı Kredi
7 Şubat: Tofaş
8 Şubat: Aksigorta
13 Şubat: Tav Havalimanları
15 Şubat: Aksa Akirilik
16 Şubat: Albaraka
29 Şubat: Vestel Beyaz Eşya
1 Mart: Türk Hava Yolları
5 Mart: Aksa Enerji
6 Mart: Anadolu Efes,
11 Mart: BİM, Vestel Elektronik, Ülker
14 Mart: Mavi Giyim
15 Mart: Akenerji, Doğuş Otomotiv
9 Mayıs: Koza Altın, Koza Anadolu Madencilik

(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.)
(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.)



Bist Kodu
 Tarih
ARCLKArçelik A.Ş. 21.07.2023
YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş. 24.07.2023
AKBNKAkbank T.A.Ş. 26.07.2023
FROTOFord Otomotiv Sanayi A.Ş. 26.07.2023
OTKAROtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 26.07.2023
TAVHLTav Havalimanları Holding A.Ş. 26.07.2023
GARANT. Garanti Bankası A.Ş. 27.07.2023
TTRAKTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 27.07.2023
AYGAZAygaz A.Ş. 31.07.2023
TUPRSTürkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 31.07.2023
KCHOLKoç Holding A.Ş. 1.08.2023
MGROSMigros T.A.Ş. 2.08.2023
TKFENTekfen Holding A.Ş. 3.08.2023
AKGRTAksigorta A.Ş. 7.08.2023
BRISABrisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 7.08.2023
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş. 7.08.2023
ENJSAEnerjisa Enerji A.Ş. 7.08.2023
AKSAAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 8.08.2023
AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. 8.08.2023
AEFESAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. 8.08.2023
LOGOLogo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. 8.08.2023
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 8.08.2023
TKNSATeknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 8.08.2023
KOZALKoza Altın İşletmeleri A.Ş. 9.08.2023
IPEKEİpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. 9.08.2023
SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 9.08.2023
THYAOTürk Hava Yolları A.O. 9.08.2023
VESBEVestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 9.08.2023
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 14.08.2023
AKSENAksa Enerji Üretim A.Ş. 15.08.2023
ASELSAselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 15.08.2023
ENKAIEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş. 16.08.2023
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş. 17.08.2023
ULKERÜlker Biskuvi Sanayi A.Ş. 17.08.2023
ALARKAlarko Holding A.Ş. 18.08.2023
MAVIMavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. 19.08.2023
MAVIMavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. 19.08.2023
DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 21.08.2023
VESTLVestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 21.08.2023
Bilanço tarihleri kesinleşen şirketler:

31 Temmuz: Aygaz, Tüpraş, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası,
1 Ağustos: Koç Holding
2 Ağustos: Migros
7 Ağustos: Brisa, Coca Cola İçecek, Enerjisa, Ak Sigorta, Akçansa, Agesa
8 Ağustos: Anadolu Efes, Medicalpark, Aksa Akrilik, Logo Yazılım, Teknosa, Asuzu
9 Ağustos: Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Vestel Beyaz Eşya, İpek Enerji, Koza Altın, Albaraka Türk, Vakıfbank, Koza Anadolu Metal
10 Ağustos: Tekfen Holding, Bizim Toptan, Galata Wind Enerji, Anadolu Grubu Holding
14 Ağustos: Pegasus,
15 Ağustos: Aksa Enerji, Aselsan
16 Ağustos: Enka İnşaat, Şok Marketler
17 Ağustos: Bim, Ülker Gıda, Doğan Holding, Turkcell,
18 Ağustos: Alarko Holding
21 Ağustos: Vestel Elektronik, Doğuş Otomotiv,
19 Eylül: Mavi Giyim

(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.)

24 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

26 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Akbank T.A.Ş. (AKBNK)

Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR)

27 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)

31 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Aygaz A.Ş. (AYGAZ)

TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

1 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

2 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)

3 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)

7 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA)

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

Aksigorta A.Ş. (AKGRT)

8 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)

Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. (AGESA)

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA)

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)

9 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE)

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE)

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)

14 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler


Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)

15 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

16 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

17 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)

18 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Alarko Holding A.Ş. (ALARK)

19 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)

21 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL)

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Bilanço açıklama tarihleri konsolide olan şirketler için 21 Ağustos 2023 son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar 2023 2. çeyrek bilançolarını şirketler KAP'a bildirmek durumdadır. Ancak bazı şirketler SPK'ya finansal tablolarını açıklama tarihini ertelemek için izin başvurusu yapabilir.

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