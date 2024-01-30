4. Çeyrek Bilanço Tarihleri Belli Olan Şirketler (2024)

Bist Kodu Tarih ARCLKArçelik A.Ş. 21.07.2023 YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş. 24.07.2023 AKBNKAkbank T.A.Ş. 26.07.2023 FROTOFord Otomotiv Sanayi A.Ş. 26.07.2023 OTKAROtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 26.07.2023 TAVHLTav Havalimanları Holding A.Ş. 26.07.2023 GARANT. Garanti Bankası A.Ş. 27.07.2023 TTRAKTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 27.07.2023 AYGAZAygaz A.Ş. 31.07.2023 TUPRSTürkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 31.07.2023 KCHOLKoç Holding A.Ş. 1.08.2023 MGROSMigros T.A.Ş. 2.08.2023 TKFENTekfen Holding A.Ş. 3.08.2023 AKGRTAksigorta A.Ş. 7.08.2023 BRISABrisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 7.08.2023 CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş. 7.08.2023 ENJSAEnerjisa Enerji A.Ş. 7.08.2023 AKSAAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 8.08.2023 AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. 8.08.2023 AEFESAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. 8.08.2023 LOGOLogo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. 8.08.2023 MPARKMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 8.08.2023 TKNSATeknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 8.08.2023 KOZALKoza Altın İşletmeleri A.Ş. 9.08.2023 IPEKEİpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. 9.08.2023 SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 9.08.2023 THYAOTürk Hava Yolları A.O. 9.08.2023 VESBEVestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 9.08.2023 PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 14.08.2023 AKSENAksa Enerji Üretim A.Ş. 15.08.2023 ASELSAselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 15.08.2023 ENKAIEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş. 16.08.2023 BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş. 17.08.2023 ULKERÜlker Biskuvi Sanayi A.Ş. 17.08.2023 ALARKAlarko Holding A.Ş. 18.08.2023 MAVIMavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. 19.08.2023 MAVIMavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. 19.08.2023 DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 21.08.2023 VESTLVestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 21.08.2023

Yatırımcılar için önemli bir veri kaynağı olan bilançoların açıklanmasıyla birlikte, şirketlerin finansal durumları ve performanslarına dair detaylı bilgilere sahip olabileceğiz.Buna göre 2023 yılının dördüncü çeyrek bilançoları ocak ayının son haftası açıklanmaya başlanacak.Banka, finans ve sigorta hariç Borsa şirketlerinin finansal raporlarının KAP'a gönderim süreleri ötelendi.Şirketlerde konsolide olan bilançolar 9 mayıs, konsolide olamayanlar 20 mayıs tarihine kadar açıklanacak.Bankalarda ise konsolide olan bilançolar 29 şubat, konsolide olamayanlar 11 mart tarihine kadar açıklanacak.Konsolide olmayan şirketlerin bilanço açıklamaları 20 Mayıs 2024'e kadar yapılacak. Yani bu tarihten sonra söz konusu şirketlerin mali durumlarına dair verileri gözden geçirebileceksin.Konsolide olan şirketlerin bilançoları içinse son tarih 9 Mayıs 2024. Bu tarih sonrasında, bu şirketlerin mali durumlarına ve performanslarına dair kapsamlı bilgilere ulaşabileceksin.29 Ocak: Garanti Bankası31 Ocak: Katılımevim1 Şubat: Akbank2 Şubat: Yapı Kredi7 Şubat: Tofaş8 Şubat: Aksigorta13 Şubat: Tav Havalimanları15 Şubat: Aksa Akirilik16 Şubat: Albaraka29 Şubat: Vestel Beyaz Eşya1 Mart: Türk Hava Yolları5 Mart: Aksa Enerji6 Mart: Anadolu Efes,11 Mart: BİM, Vestel Elektronik, Ülker14 Mart: Mavi Giyim15 Mart: Akenerji, Doğuş Otomotiv9 Mayıs: Koza Altın, Koza Anadolu Madencilik(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.)31 Temmuz: Aygaz, Tüpraş, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası,1 Ağustos: Koç Holding2 Ağustos: Migros7 Ağustos: Brisa, Coca Cola İçecek, Enerjisa, Ak Sigorta, Akçansa, Agesa8 Ağustos: Anadolu Efes, Medicalpark, Aksa Akrilik, Logo Yazılım, Teknosa, Asuzu9 Ağustos: Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Vestel Beyaz Eşya, İpek Enerji, Koza Altın, Albaraka Türk, Vakıfbank, Koza Anadolu Metal10 Ağustos: Tekfen Holding, Bizim Toptan, Galata Wind Enerji, Anadolu Grubu Holding14 Ağustos: Pegasus,15 Ağustos: Aksa Enerji, Aselsan16 Ağustos: Enka İnşaat, Şok Marketler17 Ağustos: Bim, Ülker Gıda, Doğan Holding, Turkcell,18 Ağustos: Alarko Holding21 Ağustos: Vestel Elektronik, Doğuş Otomotiv,19 Eylül: Mavi Giyim(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.)Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)Akbank T.A.Ş. (AKBNK)Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR)Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)Aygaz A.Ş. (AYGAZ)TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)Koç Holding A.Ş. (KCHOL)Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA)Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)Aksigorta A.Ş. (AKGRT)Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. (AGESA)Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA)Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE)İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE)Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)Alarko Holding A.Ş. (ALARK)Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL)Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)Bilanço açıklama tarihleri konsolide olan şirketler için 21 Ağustos 2023 son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar 2023 2. çeyrek bilançolarını şirketler KAP'a bildirmek durumdadır. Ancak bazı şirketler SPK'ya finansal tablolarını açıklama tarihini ertelemek için izin başvurusu yapabilir.