4. Çeyrek Bilanço Tarihleri Belli Olan Şirketler (2024)

Yatırımcılar için önemli bir veri kaynağı olan bilançoların açıklanmasıyla birlikte, şirketlerin finansal durumları ve performanslarına dair detaylı bilgilere sahip olabileceğiz.
Buna göre 2023 yılının dördüncü çeyrek bilançoları ocak ayının son haftası açıklanmaya başlanacak.
Banka, finans ve sigorta hariç Borsa şirketlerinin finansal raporlarının KAP'a gönderim süreleri ötelendi.
Şirketlerde konsolide olan bilançolar 9 mayıs, konsolide olamayanlar 20 mayıs tarihine kadar açıklanacak.
Bankalarda ise konsolide olan bilançolar 29 şubat, konsolide olamayanlar 11 mart tarihine kadar açıklanacak.⏰ Konsolide Olmayan Şirketlerin Bilanço Tarihleri
Konsolide olmayan şirketlerin bilanço açıklamaları 20 Mayıs 2024'e kadar yapılacak. Yani bu tarihten sonra söz konusu şirketlerin mali durumlarına dair verileri gözden geçirebileceksin.📈 Konsolide Olan Şirketlerin Bilanço Tarihleri
Konsolide olan şirketlerin bilançoları içinse son tarih 9 Mayıs 2024. Bu tarih sonrasında, bu şirketlerin mali durumlarına ve performanslarına dair kapsamlı bilgilere ulaşabileceksin.İşte 4. çeyrek bilanço tarihleri kesinleşen şirketler:
29 Ocak: Garanti Bankası
31 Ocak: Katılımevim
1 Şubat: Akbank
2 Şubat: Yapı Kredi
7 Şubat: Tofaş
8 Şubat: Aksigorta
13 Şubat: Tav Havalimanları
15 Şubat: Aksa Akirilik
16 Şubat: Albaraka
29 Şubat: Vestel Beyaz Eşya
1 Mart: Türk Hava Yolları
5 Mart: Aksa Enerji
6 Mart: Anadolu Efes,
11 Mart: BİM, Vestel Elektronik, Ülker
14 Mart: Mavi Giyim
15 Mart: Akenerji, Doğuş Otomotiv
9 Mayıs: Koza Altın, Koza Anadolu Madencilik
(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.)
(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.)
Bilanço tarihleri kesinleşen şirketler:
|
Bist Kodu
|Tarih
|ARCLKArçelik A.Ş.
|21.07.2023
|YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş.
|24.07.2023
|AKBNKAkbank T.A.Ş.
|26.07.2023
|FROTOFord Otomotiv Sanayi A.Ş.
|26.07.2023
|OTKAROtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
|26.07.2023
|TAVHLTav Havalimanları Holding A.Ş.
|26.07.2023
|GARANT. Garanti Bankası A.Ş.
|27.07.2023
|TTRAKTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
|27.07.2023
|AYGAZAygaz A.Ş.
|31.07.2023
|TUPRSTürkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
|31.07.2023
|KCHOLKoç Holding A.Ş.
|1.08.2023
|MGROSMigros T.A.Ş.
|2.08.2023
|TKFENTekfen Holding A.Ş.
|3.08.2023
|AKGRTAksigorta A.Ş.
|7.08.2023
|BRISABrisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.
|7.08.2023
|CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş.
|7.08.2023
|ENJSAEnerjisa Enerji A.Ş.
|7.08.2023
|AKSAAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
|8.08.2023
|AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
|8.08.2023
|AEFESAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
|8.08.2023
|LOGOLogo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.
|8.08.2023
|MPARKMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|8.08.2023
|TKNSATeknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.
|8.08.2023
|KOZALKoza Altın İşletmeleri A.Ş.
|9.08.2023
|IPEKEİpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.
|9.08.2023
|SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
|9.08.2023
|THYAOTürk Hava Yolları A.O.
|9.08.2023
|VESBEVestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
|9.08.2023
|PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
|14.08.2023
|AKSENAksa Enerji Üretim A.Ş.
|15.08.2023
|ASELSAselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
|15.08.2023
|ENKAIEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
|16.08.2023
|BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş.
|17.08.2023
|ULKERÜlker Biskuvi Sanayi A.Ş.
|17.08.2023
|ALARKAlarko Holding A.Ş.
|18.08.2023
|MAVIMavi Giyim San. ve Tic. A.Ş.
|19.08.2023
|MAVIMavi Giyim San. ve Tic. A.Ş.
|19.08.2023
|DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
|21.08.2023
|VESTLVestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
|21.08.2023
31 Temmuz: Aygaz, Tüpraş, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası,
1 Ağustos: Koç Holding
2 Ağustos: Migros
7 Ağustos: Brisa, Coca Cola İçecek, Enerjisa, Ak Sigorta, Akçansa, Agesa
8 Ağustos: Anadolu Efes, Medicalpark, Aksa Akrilik, Logo Yazılım, Teknosa, Asuzu
9 Ağustos: Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Vestel Beyaz Eşya, İpek Enerji, Koza Altın, Albaraka Türk, Vakıfbank, Koza Anadolu Metal
10 Ağustos: Tekfen Holding, Bizim Toptan, Galata Wind Enerji, Anadolu Grubu Holding
14 Ağustos: Pegasus,
15 Ağustos: Aksa Enerji, Aselsan
16 Ağustos: Enka İnşaat, Şok Marketler
17 Ağustos: Bim, Ülker Gıda, Doğan Holding, Turkcell,
18 Ağustos: Alarko Holding
21 Ağustos: Vestel Elektronik, Doğuş Otomotiv,
19 Eylül: Mavi Giyim
(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.) 24 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)26 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) 27 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)31 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Aygaz A.Ş. (AYGAZ)
TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)1 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Koç Holding A.Ş. (KCHOL)2 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)3 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)7 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA)
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)
Aksigorta A.Ş. (AKGRT)8 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)
Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. (AGESA)
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA)
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)9 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE)
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE)
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)14 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)15 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)16 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)17 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)18 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Alarko Holding A.Ş. (ALARK)19 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)21 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL)
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)
Bilanço açıklama tarihleri konsolide olan şirketler için 21 Ağustos 2023 son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar 2023 2. çeyrek bilançolarını şirketler KAP'a bildirmek durumdadır. Ancak bazı şirketler SPK'ya finansal tablolarını açıklama tarihini ertelemek için izin başvurusu yapabilir.