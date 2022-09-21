4 büyüklerin sakatlık kabusu!

Süper Lig'in başlamasının üzerinden yaklaşık 1.5 ay geçmesine rağmen 4 Büyükler'de sakatlıklar çok baş ağrıttı. 7 haftası geriden kalan organizasyonda bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da toplam 28 oyuncu kendini revirde buldu.



Jorge Jesus ile büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe; kaleci Altay Bayındır'dan forvette oynayan Joshua King'e, orta sahada İsmail Yüksek'ten stoperdeki Serdar Aziz'e kadar 11 futbolcusunu zaman zaman sakatlıklar nedeniyle kullanamadı.



ADALE PROBLEMLERİ ÇOK BAŞ AĞRITTI!



Geçen sezondan bu yana sakatlardan canı çok yanan Trabzonspor'da; bu döndemde ise Visca ve Dorukhan başta olmak üzere 9 isim sahalardan uzak kaldı. Beşiktaş'ta Josef, Atiba, Welinton, Ghezzal, Dele Alli ve Tayyip Talha ile birlikte 6 oyuncu şanssızlık yaşadı.



Galatasaray'da Midtsjö ve Dubois takımı yalnız bıraktı. Futbolcuların en çok problem yaşadığı sakatlık adale oldu. 5 oyuncu bu sebepten ötürü sahalardan uzak kaldı...



FENERBAHÇE (11 FUTBOLCU)



Serdar Aziz (Kasık sakatlığı)

Mert Hakan Yandaş (Adale ağrısı)

Altay Bayındır (Diz trawması)

Joao Pedro (Üst adele yırtığı)

Joshua King (Burkulma)

Ferdi Kadıoğlu (Kasık gerilmesi)

İrfan Can Kahveci (Darbeye bağlı zorlama)

Attila Szalai (Sırt ağrısı)

İsmail Yüksek (Ezilme)

Bruma (Hamstring yırtığı)

Luan Peres (Diz sakatlığı)



TRABZONSPOR (9 FUTBOLCU)



Dorukhan Toköz (Çapraz bağ yırtığı)

Uğurcan Çakır (Karın kası)

Edin Visca (Kol kırığı)

Bakasetas (Kasık)

Marek Hamsik (Alt adale)

Hüseyin Türkmen (Kas yaralanması)

Gbamin (Ayak parmak problemi)

Yusuf Yazıcı (İç bağ gerilmesi)

Djaniny Semedo (Uyluk gerilmesi



BEŞİKTAŞ (6 FUTBOLCU)



Rachid Ghezzal (Akciğer iltihabı)

Josef de Souza (Menisküs yırtığı)

Atiba (Kemik ezilmesi)

Welinton (Uyluk - üst solunum enfeksiyonu)

Dele Alli (Gerilme ve ödem)

Tayyip Talha Sanuç (Baş dönmesi)



GALATASARAY (2 FUTBOLCU)



Leo Dubois (Arka adale

Fredrik Midtsjö (Adale çekmesi





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