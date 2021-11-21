4 büyüklerin kabusu Alanyaspor!

Alanyaspor, Bülent Korkmaz yönetiminde dört büyüklerin korkulu rüyası oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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4 büyüklerin kabusu Alanyaspor!
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21 Kasım 2021 13:07
Alanyaspor, Bülent Korkmaz yönetiminde dört büyüklere geçit vermiyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi İstanbul'da deviren Akdeniz ekibi, Trabzon ile de deplasmanda berabere kalarak 7 puan toplamıştı. Dün de Beşiktaş'ı yenen Alanya, dört büyüklerden toplamda 10 puan aldı.

Deneyimli hoca maçtan sonra "Müthiş bir futbol savaşı verdik. Oyun disiplininden kopmadan sonuna kadar mücadele ettik" dedi.


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