4 büyüklerin kabusu Alanyaspor!

Alanyaspor, Bülent Korkmaz yönetiminde dört büyüklere geçit vermiyor.



Galatasaray ve Fenerbahçe'yi İstanbul'da deviren Akdeniz ekibi, Trabzon ile de deplasmanda berabere kalarak 7 puan toplamıştı. Dün de Beşiktaş'ı yenen Alanya, dört büyüklerden toplamda 10 puan aldı.



Deneyimli hoca maçtan sonra "Müthiş bir futbol savaşı verdik. Oyun disiplininden kopmadan sonuna kadar mücadele ettik" dedi.





İLGİLİ VİDEO