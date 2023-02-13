4 büyüklerden ortak forma hamlesi!

Türk futbolunun 4 büyük kulübü, depremzedeler yararına ortak bir forma yapmayı ve satışa çıkarmayı planlıyor.

Haber; Fanatik
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4 büyüklerden ortak forma hamlesi!
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13 Şubat 2023 08:15
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Türk sporunun devleri, diğer kulüpler gibi felaketin yaşanmasının hemen ardından harekete geçti. Afetzedelere yardım elini uzatmak için adeta seferber olundu. Yeri geldi, ezeli rakipler deprem bölgesine en iyi şekilde destek olmak için ortak hareket etti. Türk sporunun 4 devi, afetzedeler için ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.

ORTAK FORMA PLANI

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kulüpler Birliği toplantısında ortak bir forma tasarlayıp satışa sunma planını masaya yatırdı.

Bu özel formadan elde edilecek tüm gelirin, depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacağı belirtildi.

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