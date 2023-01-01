4 büyükler transfer yarışına girdi!

Transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'in devleri de çalışmalarını hızlandırmaya başladı.



Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Gençlerbirliği'nde yıldızlaşan 24 yaşındaki stoper Gökhan Gül için yarış halinde...



Almanya doğumlu yıldız futbolcu için transfer sezonunun başlamasıyla birlikte müthiş bir transfer savaşının yaşanması bekleniyor.



2021 yılında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'tan bedelsiz olarak transfer edilmişti.



Gökhan Gül, özellikle bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor.



6 GOLLE DİKKATLERİ ÇEKİYOR



Bu sezon 17 karşılaşmada forma giyen genç yıldız savunmada oynamasına rağmen takımı adına 6 gole imza attı.



Bochum altyapısından yetişen Gökhan, Almanya alt yaş milli takım kategorilerinde 46 kez forma giydi, 6 gol kaydetti. Ligin en golcü savunma oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.



Tecrübeli isim, ligde forma giyen birçok orta saha ve forvet oyuncusundan da daha fazla gol atmayı başardı. Kariyerinde 198 maça çıkan Gökhan'ın 22 golü bulunuyor.



Stoper bölgesi dışında ön liberoda da görev alabilen Gökhan Gül, top tekniğinin yanı sıra hırçın futboluyla dikkatleri üzerine çekiyor.



G.Birliği'nin oyuncuyu bedava kaybetmek istememesi nedeniyle ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.



SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR



Stoperde görev alan Gökhan Gül'ün kulübü Gençlerbirliği ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



Genç yıldızın devre arasında Süper Lig devlerinden birine imza atması bekleniyor.





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