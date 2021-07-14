4 büyük kulübün başkanları bir araya geliyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 22.00'de canlı yayınla Habertürk TV'de açıklamalar yapacak.

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4 büyük kulübün başkanları bir araya geliyor
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14 Temmuz 2021 12:29
4 büyük kulübün başkanı Habertürk Tv'de bir araya geliyor! Bu akşam 22.00'de canlı yayınlanacak programda Serap Belet soracak; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yanıtlayacak.

Türk futbolunun sorunları, kulüplerin talepleri, yayıncı kuruluşla yaşanan sorunları, yabancı oyuncu sınırı, kulüplerin hakemlerle ilgili şikayetleri, transfer limitleri, gelirler ve vergi kesintileri masaya yatırılacak. Kulüplerin talepleri gerçekleşmezse maçlar oynanmayacak mı sorusuna yanıt aranacak.

Açıklamaları canlı olarak aktaracağız


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