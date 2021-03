(4. BÖLÜM TEŞKİLAT İZLE) TRT HD son bölüm tek parça kesintisiz full canlı yayın 28 Mart 2021 Pazar

TEŞKİLAT 4. BÖLÜM İZLE CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

Ekibin operasyonu ile planları bozulan Zayed Fadi intikam almak istiyor. Fadi, Serdar'ı da yok edilecekler listesinin başına yerleştiriyor! Serdar'ın Berlin'den çıkıp çıkmadığını öğrenmek için adamlarını seferber ediyor. Serdar ise Fadi ve adamlarını Berlin'i terk ettiğine inandırıyor. Ekip elde ettiği istihbaratla Fadi'nin provokasyonlarını önlemek için harekete geçiyor. Serdar ve ekibin Berlin'i terk etmeyerek tüm planları alt üst etmesi, Ceren'i zor duruma sokuyor. Ceren, artık kendini Fadi'ye yeniden kanıtlamak zorunda. NEO-NAZİLERDEN TÜRKLERE KARŞI BÜYÜK OYUN Fadi'nin adamlarının desteği ile Neo-Nazi grupları Berlin'de gurbetçi Türklere saldırıyor. Ekip bu saldırıların önüne geçmek için tehlikeli bir oyun kuruyor. Serdar farklı bir kimlikle Neo-Nazilerin içine sızıyor. Serdar bu zorlu görevde geçmiş travmalarının etkisinde kalıyor. Gurbetçi Türklere karşı provokasyonlara engel olmaya çalışan ekip, uluslar arası bir krizin içine sürükleniyor.



Pazar Teşkilat TRT 1 HD full tek parça kesintisiz yayın 4. bölüm ile birlikte yayınlanıyor. Teşkilat dizisinde birbirinden ünlü oyuncular yer alırken Teşkilat 4. bölümünden itibaren Pazar akşamları seyircilerin en çok merak ettiği dizi olmaya aday. TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve soluk soluğa izlenecek olan yılın en iddialı dizisi olmaya aday 'Teşkilat', 21 Mart 2021 Pazar günü saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak.Türkiye sosyal medyasında da yankıları süren dizi Teşkilat yeni bölümü TRT 1 HD ekranlarında yayınlanıyor. Yayınlanan dizinin ilk bölümünden itibaren Ankara'da çekimleri yapılacak olan dizide rating listesinin üst sıralarında yer alması bekleniyor.Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor. Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor. Tam olarak anlaşamasalar da Zehra'dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor.Zehra'yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor!Ölmeden önce ölenler, bir yandan ailelerinin kendilerinin kaybı karşısında yaşadıklarını uzaktan takip edip, onlara ellerini uzatamamakla baş etmeye çalışıyor. Ancak bir yandan da vatan sevgisi ile her şeyi göze alıp girdikleri bu oyunda, şimdi SİHA fabrikasına saldırı talimatını verenlerin peşine düşüyor.Kurulan bir oyun ile Pascal'a saldırı talimatını veren "Şirket"e ulaşmanın kapısı aralanıyor. Bu kapı, kahramanlarımızı önce Berlin'e sonra Berlin'de pek çok ülkeden düşmanın bulunduğu bir pazarlık masasına götürüyor.Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor... Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl oyunculuk yapıyor.Yönetmen: Yağız Alp AkaydınYapımcı: Timur Savcı & Burak SağyaşarYapım: TIMS&B ProductionsSenaryO: Teşkilat Yazı GrubuMüzik : Atakan IlgazdağUygulayıcı Yapımcı: Fatmanur SevinçGörüntü Yönetmeni: Aras DemirayGenel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur