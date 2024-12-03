Haber Tarihi: 03 Aralık 2024 16:29 - Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 16:29

4 Aralık: Yarın (Çarşamba) günü okullar tatil mi?

4 Aralık: Yarın (Çarşamba)okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil? Kar sebebiyle nerelerde okullar tatil? oldu.

4 Aralık: Yarın (Çarşamba) günü okullar tatil mi?
Abone Ol
Olumsuz hava koşulları tüm yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok ilde soğuk hava, yağmur ve kar yağışı gibi zorlu hava şartları yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu durumla ilgili birçok il için önemli uyarılarda bulundu. Veliler ve öğrenciler ise en çok "4 Aralık (yarın) okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde eğitim ara verildi? Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu bölgeler nereler?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 4 Aralık (yarın) okulların tatil edildiği iller ve ilçelerle ilgili detaylar.

4 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

4 Aralık Çarşamba (Yarın) okulların tatil edildiği il ve ilçeler henüz belli olmadı. İlerleyen saatlerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu il ve ilçelerde eğitim ve öğretime ara verilmesi bekleniyor. Kar tatili haberleri geldikçe haberimiz güncellenecektir.

4 ARALIK HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebi ile birçok ildeki veliler ve öğrenciler 4 Aralık''taw okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Eğitim ve öğretimin devam edip etmeyeceğine ilişkin Valilikler ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalar takip ediliyor.

Şimdiye kadar sadece bir ilden eğitim öğretimde kar tatiline ilişkin açıklama geldi. İşte okulların tatil olduğu o il...
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Antalyaspor kupada rahat turladı Türkiye Kupası Antalyaspor kupada rahat turladı
Hüseyin Yücel: 'Kongreye gidiyoruz, adayım!' Beşiktaş Hüseyin Yücel: "Kongreye gidiyoruz, adayım!"
Karşıyaka'da kaptanlara izin TFF 3. Lig Karşıyaka'da kaptanlara izin
Karşıyaka'da kaptanlara izin TFF 3. Lig Karşıyaka'da kaptanlara izin
Trabzonspor'da Stefan Savic, tedavisi için İspanya'ya gitti Futbol Trabzonspor'da Stefan Savic, tedavisi için İspanya'ya gitti
PSG'den Salah yalanlaması! Liverpool PSG'den Salah yalanlaması!
Bandırma, Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibine diş geçiremedi Türkiye Kupası Bandırma, Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibine diş geçiremedi
Trabzonspor yönetimi mazbatasını aldı Trabzonspor Trabzonspor yönetimi mazbatasını aldı
Sakaryaspor, 14 haftada 4 galibiyet eldi etti Spor Toto 1. Lig Sakaryaspor, 14 haftada 4 galibiyet eldi etti
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İşte Galatasaray'ın listesindeki isimler!
2
Marsilya'nın hedefi Sacha Boey
3
Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek, bir araya geldi!
4
Zaniolo, Roma taraftarını çıldırttı!
5
Nicolo Zaniolo attı; Atalanta, Roma'yı yaktı
6
Selçuk İnan: "Fenerbahçeliler beni çok üzdü"
7
Dursun Özbek: "TFF bize savaş açtı!"

SON HABERLER