4 Aralik Cuma namazı sözleri, Cuma tebrik mesajları, (Bugün Cuma namazı saat kaçta?)

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CUMA NAMAZI TEBRİK MESAJI, HAYIRLI CUMALAR MESAJI



Cuma gününe özel bir çok dua Cuma günü sureleri, Cuma günü için zikirler bulunmaktadır. Cuma namazından önce veya Cuma gecesi okunacak dualar ile ibadetlerini gerçekleştiren müslümanlar bulunmaktadır. Bazı din alimleri Cuma günü hangi duaları okunması gerektiği yönünde tavsiyeler vermişti. Cuma günü okunacak dualar, sureler, zikirler, Cuma gecesi duaları detayları...Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı Cumalar.Müslümanlar eş, dost ve akrabalarını hatırlamak iyi temennilerde bulunmak istiyor. Haberimizden çeşitli cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı Cumalar…– Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.– Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun– Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…– Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı cumalar.– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.– Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.





Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.











İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim.





Allahim beni af eyle, her derdimi def eyle, rizkimizi bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabini muktedir eyle











Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.





Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.















Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan Yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.





Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.











Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.





Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.











Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…





Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.





Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz Aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.





Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Cumanız mübarek olsun.





Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar.



- Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar!



– Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.





– Tüm islam aleminin Cuması mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim şükürler olsun.Hz.PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) nurundan,şefaatinden ayırmasın yapılan dualarımızı kabul eylesin



– Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…







– İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.



– Kalbinizden gecen tüm dua'lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…



– Duanızda, inancınızda samimiyet varsa Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler.Hayırlı Cumalar



– İnsan; geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir… Allah bizi şikayet edenlerden değil şükredenlerden eylesin. Hayırlı cumalar…



İnsan yeşil yapraktır, solup gideceği yer kara topraktır.

Maksat yazı yazmak değil, böyle mübarek bir günde dostları hatırlamaktır.

Hayırlı Cumalar



Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin.

Hayırlı Cumalar.



Rabbimiz!

Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster.

(Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin.



Dualarımız kabul Cumamız Mübarek olsun.



Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma.



Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl.



Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab!

Hayırlı Cumalar dilerim.



Duanız da, inancınız da samimiyet varsa.

Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler.

Hayırlı Cumalar







CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR



Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O'na gönülden teslim olun."



Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)



İmam-ı Suyuti, el-Cami'u's-sağir'inde rivayet eder kQi, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:



"Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlas, Felak ve Nas sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teala onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur."(Suyûtî, el-Camiu's-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttaki, II, 648/4985)



"Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal'ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım." (Kütüb-i Sitte)



Cuma günü okunacak rızık duası : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu'idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma'siyetike vebi fadlike ammen sivake.



Rızık duasının Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah'ım. Helalin ile beni

haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur



CUMA GECESİ HANGİ DUALAR OKUNUR?



Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. [Tergib]



Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]



Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. [Taberani]



Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. [İsfehani]



Cuma günü gusledenin günahları affolur. [Taberani]



CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? VİDEO YOUTUBE İZLE











CUMA DUASI NEDİR?



Ey bağışlaması bol Rabbim, bildiğim bilmediğim, gizli aşikar, büyük küçük işlemiş olduğum her hatadan her günahtan Sana sığınıyorum. Sen merhametinle beni bağışla. Tekrar hata etmekten Sana sığınırım Sen lütf-u kereminle beni muhafaza eyle Allahım. Sonsuz merhametinle beni, anne ve babamı, kardeşlerimi, evlatlarımı ve neslimi bağışla, günahlarımızı affeyle Allahım.



Ey gecenin karanlığında küçücük karıncanın dilindeki zikrini işiten Rabbim, Sen ki azamet ,kudret, heybet ve kudretin tek sahibisin, kırık gönüllere yakın olansın, kimsesizlerin sahibisin. Sen ki sonsuz merhamet sahibisin, kuluna karşı pek şefkatli pek merhametlisin. Sen ki; "Ben kulumun zannı üzereyim." buyuruyorsun. Merhametinin gücünün azabını geçtiğini buyuruyorsun. Bizler de Senin merhametine sığınıyoruz. Bizleri dünya ve ahiret sıkıntılarından koru, muhafaza eyle. Bu saatte el açmamıza sebep olan sıkıntılarımızı bertaraf eyle. Gözümüzü, gönlümüzü yaşartan dertlerimizi sevince çevir. Tek derdimiz Senin rızanı kazanabilmek olsun, tek derdimiz Senin dinine hizmet edebilmek olsun. Bizleri dünya dertlerinden uzaklaştır, dünyaya ait sıkıntılardan Sana sığınırız bizleri dünyaya dalmaktan ahireti unutmaktan muhafaza eyle.



CUMA DUASI NASIL OKUNUR?



Ey ilmi istediğine, rızkı isteyene veren Rabbim. Bizlere maddi ve manevi zenginlik ihsan eyle. Bizlere ilim kapıları aç, Seni ve dinini öğrenebilmeyi, öğretebilmeyi, yaşayabilmeyi nasip eyle. Öğrendiklerimizle amel edebilmeyi nasip eyle.



Rabbim ,bizleri, evlatlarımızı, neslimizi Sana her daim ibadet eden razı olduğun kullardan eyle, Efendimiz (s.a.v.) ümmet olan daim sünnetine uyanlardan eyle. Bizlerden ve neslimizden daima razı ol ve bizleri daima razı olacağın hal üzere eyle, bir an olsun bizi nefsimizin, şeytanın eline bırakma Allahım.



Duanın özü, sözlerin en güzeli Efendimize (s.a.v.) aittir. Efendimiz (s.a.v.) Senden her ne hayırlı dilekte bulundu ise bizler de istiyoruz kolaylıkla bizere de nasip eyle Allahım. Her neden Sana sığındı ise bizlerde Sana sığınıyoruz bizleri de muhafaza eyle Allahım.



Sen bizden biz Senden razı olmadan emanetini alma Allahım. En güzel anımızı son anımız eyle. Bizleri dünyada imandan ayırma son nefesimizde hüsnü hatime nasip eyle Allahım. Bizleri dünyada da ahirette de Efendimize (s.a.v.) yüz karası eyleme.



Amin...













CUMA GÜNÜ OKUNACAK HACET DUALARI



Cuma günü 100 defa" "YA ALLAH" diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.



Cuma Günü Duaların Kabulü İçin Zikirler



Cuma Günü "YA VALİ" esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.



Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.



Cuma gecesi "YA DARR" Esmasını (100) kere çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.



Cuma Günü " YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.



Cuma namazından sonra 100 defa" YA GAFUR" İsmini okumaya devam eden kişi mağfirete nail olur ve şifa bulur.



Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. [Tergib]



Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]



Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. [Taberani]



Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. [İsfehani]







CUMA GÜNÜ OKUNACAK ZİKİRLER



Cuma günü gusledenin günahları affolur. [Taberani]



Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. [İbni Sünni]



Cuma günü akşama doğru "Yâ Veliyy" ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.



Cuma gecesi 1000 defa "Yâ Muhsî" ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.



Cuma günü 1000 defa "Yâ Vâlî" ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.



10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa "Yâ Ganiyy, Yâ Muğni" ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.



Cuma geceleri 100 defa "Yâ Dârr" ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.



Cuma namazından sonra yüz defa "Yâ Gafur" ism-i şerifini okuyanlar af olunur.



Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa "Ya Basîr" ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.



Cuma Günü "YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.



Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.



Cuma günü Sabah 'YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah'a bildirrisen isteğin kabul olur.



DUHAN SURESİ ANLAMI



Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla



Ha Mim.

Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.

Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.

Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle.

(O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır.

İnsanlar, "Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz" derler.

Nerede onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber gelmişti.

Sonra ondan yüz çevirdiler ve "Bu bir öğretilmiş, bu bir deli!" dediler. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski halinize döneceksiniz.

Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız.

Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti.

O şöyle demişti: "Allah'ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim."

"Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum." ?19? "Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım."

"Bana inanmadınızsa benden uzak durun."

Sonra Mûsâ Rabbine, "Bunlar günahkâr bir toplumdur" diye seslendi.

Allah da şöyle dedi: "O halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz."

"Denizi açık halde bırak." Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.

Nice ekinler, nice güzel konaklar!

Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler!

İşte böyle! Onları başka bir topluma miras bıraktık.







Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.

Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.

Andolsun, onları, bir bilgi üzerine (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık. Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan mûcizeler verdik.

Bunlar (müşrikler) diyorlar ki: "İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz."

"Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin."

Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helâk ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi.

Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlenmek için yaratmadık.

Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar.

Şüphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı zamandır.

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Yalnız, Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir.

Şüphesiz, zakkum ağacı, günahkarların yemeğidir.

O, maden eriyiği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar.

(Allah görevli meleklere şöyle der:) "Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin."

"Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün."

(Deyin ki:) "Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin!?"

"İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir!"

Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler.

Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.

İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar.

İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler.

Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.

Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.

(Ey Muhammed!) Biz Onu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alsınlar.

Artık sen (onların başına gelecekleri) bekle; onlar da beklemektedirler.



CUMA NAMAZI SAATLERİ, CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?



Gidilen camilerde doğru saatte gitmek Cuma saatleri, Cuma namazı saat bilgilendirmelerini almak önemlidir. Cuma namazı saatleri Edirne, Balıkesir, Bursa, İzmir, İstanbul için her şehirde fakrlılık gösterebilir. Cuma namazı saati, Cuma kaçta bilgilerini paylaşmak da büyük sevaptır. Cuma namazı konularında yapılan açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Camiide cemaat ile Cuma namazı kılmak isteyenler saat kaçta araştırmasını gerçekleştiriyor. Bu konuda yanılmak istemeyenler için yapılan bu aramalarda doğru saatleri cemaatteki kişiler de birbirleri ile paylaşıyor. Cuma namazı bilindiği gibi farzı iki rekat olan bir namazdır. Bu namaz cemaat ile birlikte kılınır ve sevapları din alimleri tarafından anlatılır.



Hangi saatte cuma namazı kılınıyor, illere göre cuma namazı saatleri gibi bilgiler şehirden şehire veya bulunduğunuz konuma göre değişiyor...



CUMA KAÇTA, CUMA NAMAZI SAATLERİ DİYANETTEN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN



CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?



Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekat da sünneti vardır (Kasani, Bedai', I, 269).

İmam Ebu Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekat olmak üzere toplam altı rekattır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kasani, Bedai', I, 285).







CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?



Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebu Davud, Taharet, 130; Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.



CUMA NAMAZI TEK BAŞINA KILINABİLİR Mİ?



Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.



Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre, imamın dışında en az üç, Ebu Yusuf'a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü'l-Hümam, Feth, II, 58).



Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu', IV, 487; İbn Kudame, el-Muğni, III, 202-203). Maliki mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşi, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).



Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine'ye hicretinden önce Nakiu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mace, İkametu's-Salat, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, III, 255).



Resulullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, III, 255).



Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.



Cuma namazı saat kaçta, İzmir Cuma namazı, Aydın Cuma namazı, Cuma saatleri, Cuma kaçta kılınacak, cuma namazı nasıl kılınır bilgilerini öğrenmek için haberimizde bilgilendirme paylaşımları bulunmaktadır.







Cuma günü dua okumak isteyen müslümanlar Cuma duaları Cuma sureler inceliyor.



