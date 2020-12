4 Aralık Cuma namazı saat kaçta, Cuma namazı nasıl kılınır?

Gidilen camilerde doğru saatte gitmek Cuma saatleri, Cuma namazı saat bilgilendirmelerini almak önemlidir. Cuma namazı saatleri Edirne, Balıkesir, Bursa, İzmir, İstanbul için her şehirde fakrlılık gösterebilir. Cuma namazı saati, Cuma kaçta bilgilerini paylaşmak da büyük sevaptır. Cuma namazı konularında yapılan açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Camiide cemaat ile Cuma namazı kılmak isteyenler saat kaçta araştırmasını gerçekleştiriyor. Bu konuda yanılmak istemeyenler için yapılan bu aramalarda doğru saatleri cemaatteki kişiler de birbirleri ile paylaşıyor. Cuma namazı bilindiği gibi farzı iki rekat olan bir namazdır. Bu namaz cemaat ile birlikte kılınır ve sevapları din alimleri tarafından anlatılır.Hangi saatte cuma namazı kılınıyor, illere göre cuma namazı saatleri gibi bilgiler şehirden şehire veya bulunduğunuz konuma göre değişiyor...Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekat da sünneti vardır (Kasani, Bedai', I, 269).İmam Ebu Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekat olmak üzere toplam altı rekattır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kasani, Bedai', I, 285).Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebu Davud, Taharet, 130; Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre, imamın dışında en az üç, Ebu Yusuf'a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü'l-Hümam, Feth, II, 58).Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu', IV, 487; İbn Kudame, el-Muğni, III, 202-203). Maliki mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşi, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine'ye hicretinden önce Nakiu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mace, İkametu's-Salat, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, III, 255).Resulullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, III, 255).Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.Cuma namazı saat kaçta, İzmir Cuma namazı, Aydın Cuma namazı, Cuma saatleri, Cuma kaçta kılınacak, cuma namazı nasıl kılınır bilgilerini öğrenmek için haberimizde bilgilendirme paylaşımları bulunmaktadır.