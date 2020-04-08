4 adımda e-devlet üzerinden seyahat izin belgesi alma

artıkalınabilecek. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.Buna göre iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenecek.1. E-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapın.2. Başvurunuz Seyahat İzin Kuruluna iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.3. Değerlendirme sonucunda başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir." veya "Başvurunuz ret edilmiştir." şeklinde SMS üzerinden bildirim yapılacak.4. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, otogat ve havaalanlarında oluşturulan Başvuru Masalarından TC kimlik numarası ile doğrulamaları yaptıktan sonra kabul edilecek.Cumhurbaşkanlığı: Seyahat belgesi başvuruları e-devlet üzerinden alınabilir. Sonuçlar kısa mesaj ile gönderilecek"Seyahat İzin Belgesi"nden faydalanabilecekler tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ve son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler olarak belirlendi. Ayrıca üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler ve üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin de seyahat kısıtlaması olamayacak.Seyahat İzin Kurulu'nca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek.Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek.Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Otobüs firmalarının servis hizmetleri yasaklanacak.