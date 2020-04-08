4 adımda e-devlet üzerinden seyahat izin belgesi alma

E-devlet üzerinden seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusunun cevabı burada. E-Devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu ve alma yolları burada. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten alınabileceğini duyurdu.

08 Nisan 2020 09:08
4 adımda e-devlet üzerinden seyahat izin belgesi alma
Son dakika haberine göre; Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.

Buna göre iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ E-DEVLET'TEN NASIL ALINIR

1. E-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapın.

2. Başvurunuz Seyahat İzin Kuruluna iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

3. Değerlendirme sonucunda başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir." veya "Başvurunuz ret edilmiştir." şeklinde SMS üzerinden bildirim yapılacak.

4. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, otogat ve havaalanlarında oluşturulan Başvuru Masalarından TC kimlik numarası ile doğrulamaları yaptıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ E-DEVLET'TE

Cumhurbaşkanlığı: Seyahat belgesi başvuruları e-devlet üzerinden alınabilir. Sonuçlar kısa mesaj ile gönderilecek

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

"Seyahat İzin Belgesi"nden faydalanabilecekler tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ve son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler olarak belirlendi. Ayrıca üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler ve üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin de seyahat kısıtlaması olamayacak.

NEREYE GİDİLDİĞİ İLGİLİ VALİLİĞE BİLDİRİLECEK

Seyahat İzin Kurulu'nca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek.

İL GİRİŞİNDE TEKRAR SAĞLIK KONTROLÜ

Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek.

SADECE İL OTOGARLARI'NDA DURULACAK

Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Otobüs firmalarının servis hizmetleri yasaklanacak.

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