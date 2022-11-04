4.7 milyar TL'lik derbi; G.Saray-Beşiktaş

5 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu derbi öncesi iki ekibin takım değerleri dikkat çekti.



Transfermarkt'ın verilerine göre Galatasaray; kadrosunda yer alan futbolcuların 141 milyon euroluk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda üçüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 121 milyon 600 bin euro ve dördüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 4 milyar 770 milyon TL.



EN DEĞERLİ İSİM ICARDI



Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, derbide oynaması durumunda 17 milyon 500 bin euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak.



Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira'nın 15 milyon euro ve Victor Nelsson'un da 14 milyon euro değeri bulunuyor. Beşiktaş'ta ise 14 milyon euro ile İngiliz Dele Alli ile Hollandalı Wout Weghorst takımın en değerlileri konumunda. Siyah-beyazlılarda ayrıca Nathan Redmond'un da 11 milyon euro piyasa değeri var.



