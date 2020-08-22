4-1'lik maçta Lucescu'ya lüfürlü tezahürat

Koronavirüs arasından sonra başlayan Ukrayna Ligi'nde ilk maçına çıkan Dinamo Kiev'de taraftarın Mircea Lucescu'ya olan tavrı devam ediyor.



Dinamo Kiev'in 4-1 kazanarak gösterişli bir açıklış yaptığı karşılaşmada Dinamolu taraftarlar tribünlerde Lucescu ve Başkan Igor Surkis aleyhine küfürlü tezahürat yaparak Rumen hocayı takımları başında görmek istemediklerini belirtti. Maç boyunca çeşitli taşkınlıklar yapan ve deplasmanda olmalarına rağmen meşaleler yakarak güvenlik görevlilerine güç anlar yaşattı.



Uzun süre Dinamo Kiev'in ezeli rakibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Mircea Lucescı, Dinamolu taraftarlar arasında istenmeyen adam ilan edilmiş ve sözleşme imzaladıktan kısa süre sonra istifa ettiğini söylemişti. Daha sonra Lucescu ikna edilmiş ve görevine devam etme kararı almıştı.



