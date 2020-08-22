4-1'lik maçta Lucescu'ya lüfürlü tezahürat

Dinamo Kievli taraftarlar, Ukrayna Ligi'nin ilk maçında takımları deplasmanda 4-1 kazanmasına rağmen Lucescu'yu takımın başında görmek istemediklerini bir kez daha gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
4-1'lik maçta Lucescu'ya lüfürlü tezahürat
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2020 05:53
Koronavirüs arasından sonra başlayan Ukrayna Ligi'nde ilk maçına çıkan Dinamo Kiev'de taraftarın Mircea Lucescu'ya olan tavrı devam ediyor.

Dinamo Kiev'in 4-1 kazanarak gösterişli bir açıklış yaptığı karşılaşmada Dinamolu taraftarlar tribünlerde Lucescu ve Başkan Igor Surkis aleyhine küfürlü tezahürat yaparak Rumen hocayı takımları başında görmek istemediklerini belirtti. Maç boyunca çeşitli taşkınlıklar yapan ve deplasmanda olmalarına rağmen meşaleler yakarak güvenlik görevlilerine güç anlar yaşattı.

Uzun süre Dinamo Kiev'in ezeli rakibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Mircea Lucescı, Dinamolu taraftarlar arasında istenmeyen adam ilan edilmiş ve sözleşme imzaladıktan kısa süre sonra istifa ettiğini söylemişti. Daha sonra Lucescu ikna edilmiş ve görevine devam etme kararı almıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için