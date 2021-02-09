3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, İzmir'de kampa girdi

Basketbolda 3x3 Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlanan Erkek Milli Takımı, İzmir'de kampa girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı, İzmir'de kampa girdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2021 13:35
Basketbolda 3x3 Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlanan Erkek Milli Takımı, İzmir'de kampa girdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Halkapınar Spor Salonu'nda antrenör Tolga Tekinalp yönetiminde bir araya gelen ay-yıldızlıların çalışmaları, yarın sona erecek.

3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mert Yavi, Barhan Topuz, Eren Dekan Bayraktar (Ege Sportif), Anıl Atamış (High Touch HT), Mert Başdan (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Doğa İlke Ergazi, Görkem Dilşen, Berk Nehir Çağlıyan, Barış Bayar.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için