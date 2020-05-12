39'luk Daniel Guiza yeni sözleşme imzaladı

İspanya 3. Futbol Ligi ekiplerinden, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen'nın sözleşmesini uzattı.Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki İspanyol futbolcunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.Atletico Sanluqueno ile bu sezon 21 maça çıkan Güiza'nın golü bulunmuyor.