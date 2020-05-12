39'luk Daniel Guiza yeni sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Daniel Guiza'nın futbolu bırakmaya niyeti yok.

Haber; AA
39'luk Daniel Guiza yeni sözleşme imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2020 19:49
İspanya 3. Futbol Ligi ekiplerinden Atletico Sanluqueno, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Daniel Güiza'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki İspanyol futbolcunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Atletico Sanluqueno ile bu sezon 21 maça çıkan Güiza'nın golü bulunmuyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için