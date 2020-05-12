39'luk Daniel Guiza yeni sözleşme imzaladı

İspanya 3. Futbol Ligi ekiplerinden Atletico Sanluqueno, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Daniel Güiza'nın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki İspanyol futbolcunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Atletico Sanluqueno ile bu sezon 21 maça çıkan Güiza'nın golü bulunmuyor.
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Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki İspanyol futbolcunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Atletico Sanluqueno ile bu sezon 21 maça çıkan Güiza'nın golü bulunmuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın